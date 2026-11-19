चाकूर - दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार विविध स्तरांवर प्रयत्न करीत आहे. नुकसानभरपाई, कर्जमाफी, रोजगाराची उपलब्धता आणि जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था यांसह तातडीच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. मात्र, केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांवर अवलंबून न राहता भविष्यात जलसंकट उद्भवू नये, यासाठी नदीजोड प्रकल्पासारख्या कायमस्वरूपी उपाययोजना राबविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या संकटाच्या काळात सरकार आणि समाजाने एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी केले..चाकूर तालुक्यातील नायगाव येथे राज्यपाल वर्मा यांनी दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते. पालकमंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पुढे बोलताना राज्यपाल म्हणाले की शेतकऱ्यांची उत्स्फूर्त उपस्थिती आणि त्यांच्यातील उत्साह पाहून आपण संवाद साधण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सुरुवातीलाच सांगितले.संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या बांधावर येऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घेणे हे आपले कर्तव्य आणि दायित्व असल्याची भावनाही त्यांनी व्यक्त केली. सध्याच्या संकटातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासोबतच भविष्यात अशा प्रकारचे जलसंकट निर्माण होऊ नये, यासाठीही अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली असल्याचे त्यांनी सांगितले. भविष्यातील पाणीटंचाई रोखण्यासाठी नद्याजोड प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे..नद्यांना एकमेकांशी जोडण्याचे काम मोठे असून त्यासाठी काही काळ लागणार असला, तरी या माध्यमातून जलसंकटावर कायमस्वरूपी उपाय शोधता येईल. यंदा कमी पाऊस झाला असल्यामुळे शेतातील पिकांची अवस्था पाहिल्यानंतर सोयाबीनसह अन्य पिकांचे झालेले नुकसान स्पष्टपणे जाणवते, असेही ते म्हणाले. दुष्काळाच्या काळात परस्परांमध्ये वाद किंवा संघर्ष करण्याऐवजी सहकार्याची भावना महत्त्वाची आहे.सरकार आणि समाजाने एकत्रितपणे काम केल्यास कोणत्याही संकटातून मार्ग काढता येतो. शेतकऱ्यांमधील उत्साह आणि एकजुटीची भावना पाहता या संकटावर मात करण्याची ताकद असल्याचे दिसून येते. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे आणि आपणही त्यांच्या सोबत आहोत, अशी ग्वाही राज्यपालांनी दिली..यंदाच्या संकटातून बाहेर पडल्यानंतर भविष्यात अशा परिस्थितीची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी नव्या योजना आखण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. देशातील सोयाबीन उत्पादनात लातूर जिल्ह्याची विशेष ओळख असल्याचे सांगत, पुढील काळात पुन्हा शेतकऱ्यांच्या भेटीला येऊन चांगला पाऊस आणि भरघोस पीक पाहण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.