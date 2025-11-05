मराठवाडा

Farmer ID Pending : फार्मर आयडी पेंडिंगमुळे शेतकरी अनुदानापासून वंचित!

Government Subsidy : सिल्लोड तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी अजूनही पेंडिंग अवस्थेत असल्यामुळे अतिवृष्टीचे अनुदान त्यांच्या खात्यावर जमा झालेले नाही. यामुळे शेतकरी वर्ग मोठ्या चिंतेत असून, शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सिल्लोड : शेतकऱ्यांनी महाडीबीडी पोर्टलवर आपली फार्मर आयडी व शेतकरी कार्ड तयार करून अर्ज पूर्ण केले असूनही, त्यांच्या खात्यांची स्थिती "Pending" दाखवत आहे. परिणामी शासनाने जाहीर केलेल्या विविध अनुदान योजना, अतिवृष्टी मदत व इतर लाभ त्यांच्या पर्यंत पोहोचू शकलेले नाहीत.

