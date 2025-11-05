Farmer ID Pending : फार्मर आयडी पेंडिंगमुळे शेतकरी अनुदानापासून वंचित!

सिल्लोड : शेतकऱ्यांनी महाडीबीडी पोर्टलवर आपली फार्मर आयडी व शेतकरी कार्ड तयार करून अर्ज पूर्ण केले असूनही, त्यांच्या खात्यांची स्थिती "Pending" दाखवत आहे. परिणामी शासनाने जाहीर केलेल्या विविध अनुदान योजना, अतिवृष्टी मदत व इतर लाभ त्यांच्या पर्यंत पोहोचू शकलेले नाहीत..अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले की, "फार्मर आयडी तयार करून दिल्यापासून अनेक महिने उलटले, परंतु अजूनही ती मंजूर झालेली नाही. शासनाकडून स्पष्ट मार्गदर्शन न मिळाल्याने आमचे नुकसान होत आहे." शेतकरी वर्गाचा प्रश्न असा आहे की, फार्मर आयडी मंजुरी न झाल्यास अनुदान मिळणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे..‘फार्मर आयडी’ नसल्याने अडकली पूर, अतिवृष्टीची मदत! लाखो शेतकऱ्यांना अजूनही मिळाली नाही भरपाई, सोलापूर जिल्ह्यात आता जिल्हाधिकारी राबविणार विशेष मोहीम.निल्लोड येथील शेतकरी सुधाकर मगर यांची फार्मर आयडी अद्याप पेंडिंग स्थितीत असल्यामुळे त्यांना कोणताही शासकीय लाभ मिळत नाही आहे. महाडीबी अंतर्गत ठिबक सिंचन योजनेसाठी त्यांची निवड झालेली असूनही, फार्मर आयडी पेंडिंग असल्याने आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करता येत नाहीत.यामुळे अनुदान मिळेल की नाही, याबाबत शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शासनाच्या विविध योजना व अनुदानांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी सक्रीय असणे अत्यावश्यक असल्याने, ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण व्हावी,प्रशासनाने तात्काळ या समस्येकडे लक्ष देऊन पेंडिंग फार्मर आयडीची मंजुरी प्रक्रिया गतीमान करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे..फार्मर id pending असल्यामुळे मला कोणताही शासकीय लाभ मिळत नाही आहे माझी महाडिबी ला ठिबक सिंचन साठी निवड होऊनही मला फार्मर आयडी pending असल्यामुळे कागतपत्र उपलोड करता येत नाही आहे. आता अनुदानही येईल का नाही याची चिंता आहेसुधाकर मगर,शेतकरी निल्लोड2 ज्या शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी अजूनही पेंडिंग दाखवत आहेत त्यांचे फार्मर आयडी आठ दिवसात सक्रिय केले जातील ज्यांनी अजूनही फार्मर आयडी नोंदणी केलेली नाही त्यांनी लवकरात लवकर नोंदणी करून घेणे.सतीश सोनी,तहसीलदार सिल्लोड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.