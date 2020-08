परभणी : भौतिक सुविधा व मनुष्यबळाच्या अभावामुळे कोरोना महामारीत देखील महापालिकेचा आरोग्य विभाग रॅपीड टेस्ट, सर्वेक्षण याशिवाय फारसे काही करु शकला नाही. परंतु, आता शासनाने गत महिण्यात ६० खाटांचे रुग्णालय मंजुर केलेच. परंतु त्याच बरोबरच पाच कोटीचा निधीदेखील दिला आहे. त्यामुळे आगामी काळात शहरातील नागरिकांना आरोग्य सुविधा तर मिळणार आहेत, त्याचबरोबर जिल्हा रुग्णालयावरील देखील ताण कमी होणार आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभाग अंतर्गत शहरात सहा प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. परंतु, त्याठिकाणी लसीकरणासह बाह्य रुग्ण विभाग कार्यान्वित आहे. सर्दी, ताप, खोकला अशा जुजबी आजारावर तेथे कसेबसे उपचार केले जातात. शहराची लोकसंख्या साडेतीन लाखावर पोहचलेली असतांना देखील आंतररुग्ण नसल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना जिल्हा शासकीय रुग्णालयाशिवाय पर्याय उरला नव्हता. वैद्यकीय अधिकारी या पदासह अनेक पदे रिक्त आहेत. कंत्राटी पध्दतीने भरती करून पालिका आपला आरोग्य विभाग कसाबसा चालवत आहे. महापालिकेला सहा प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारती बांधण्यासाठी शासनाने निधी दिला आहे. परंतु तीन-चार इमारती बांधल्या. काहींना जागा मिळेना तर काही उद्‍घाटनाच्या प्रतिक्षेत आहेत. पाच-सहा वर्षापुर्वी निधी येऊनही ही प्रक्रिया अद्यापही रखडलेलीच आहे. ६० खाटांच्या रुग्णालयास मंजुरी... महापालिकेच्या तत्कालीन महापौर मिना सुरेश वरपुडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्कालीन सभापती सचिन देशमुख यांनी शासनाकडे अनेक प्रस्ताव पाठवले होते. त्यामध्ये या ६० खाटांच्या रुग्णालयाचा देखील प्रस्ताव होता. त्यास आता मंजुरी मिळाली आहे, तसेच पाच कोटी रुपये निधीदेखील प्राप्त झाला आहे. जागेचा प्रश्न कायम... या रुग्णालयासाठी दिड-दोन एकर जागेची गरज आहे. परंतु, पालिकेकडे जागा नसल्याचे सांगण्यात येते. सध्या कल्याण मंडपम् मंगल कार्यालयाच्या बाजूस असलेल्या पालिका रुग्णालयाच्या परिसरातच हे रुग्णालयाचे बांधकाम केले जाणार असल्याचे बोलले जाते. पालिकेला या रुग्णालयाचे बांधकाम करण्यासाठी किती वर्ष लागतील हे सांगता येत नाही. त्यामुळे पालिकेने सद्यस्थितीत आपल्या एखाद्या इमारतीत तात्पुरते रुग्णालय सुरु करणे गरजेचे आहे. पालिकेची सुपर मार्केटची इमारत ओस पडली आहेत. तिच्या पहिल्या व दुसऱ्या मजल्यावर मोठे हॉल्स आहेत. काही भाड्याने दिले आहेत तर काहींवर अनाधिकृतपणे कब्जा करण्यात आलेला आहे. तेथे जर हे रुग्णालय सुरु झाले तर या मार्केटला पुन्हा गतवैभव प्राप्त होऊ शकते. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: As the government has sanctioned a hospital in Parbhani the citizens of the city will get health facilities