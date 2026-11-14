Umarga News : गुंजोटी येथे छत्रपती शिवरायांच्या भव्य शिवस्मारकाचा अनावरण सोहळा संपन्न; मनोज जरांगे पाटील यांचा राज्यकर्त्यांना सज्जड दम

उमरगा, (जि. धाराशिव) - तालुक्यातील गुंजोटी येथे श्री छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात उभारण्यात आलेल्या भव्य शिवस्मारकातील शिवरायांच्या पुतळ्याचा अनावरण सोहळा शनिवारी (ता. १४) रात्री आठ वाजता अत्यंत उत्साहात आणि ऐतिहासिक वातावरणात संपन्न झाला. या कार्यक्रमात मराठा योद्धा मनोज जरांगे यांच्या उपस्थितीने आणि त्यांच्या तडाखेबंद भाषणाने उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. सोहळ्यादरम्यान राज्यकर्त्यांना मराठा आरक्षणावरून थेट इशारा देण्यात आला..भव्य मिरवणूक आणि मान्यवरांची उपस्थितीगुंजोटी गावाच्या बाहेर पेठेतून मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांची वाजत-गाजत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज चौकापर्यंत भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. त्यानंतर पार पडलेल्या या सोहळ्याचे अध्यक्षस्थानी उमरग्याचे नगराध्यक्ष किरण गायकवाड यांनी भूषवले. या कार्यक्रमास आमदार प्रवीण स्वामी, आमदार डॉ. प्रशांतसिंह पाटील, माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. सुरेश बिराजदार, ज्येष्ठ नेते बाबा पाटील, जितेंद्र शिंदे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष उषाताई गायकवाड, माजी सभापती ॲड. अभयराजे चालुक्य, जिल्हा परिषदेचे सदस्य शहाजी पाटील, महेश देशमुख, पंचायत समिती सदस्या स्नेहा जाधव, ॲड. आर. जी. जाधव, प्रा. व्ही. एम. जाधव, कांता फाउंडेशनचे धनराज जाधव, आण्णासाहेब पवार, शिवस्मारक उभारणीसाठी अविरत योगदान दिलेले मावळे, राजमुद्रा प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष अमित चव्हाण यांच्यासह पदाधिकारी आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळी आमदार स्वामी, डॉ. पाटील, श्री. चौगुले, नगराध्यक्ष गायकवाड यांची भाषणे झाली. विक्रम चव्हाण यांनी प्रास्ताविक केले..राज्यकर्त्यांवर मनोज जरांगे पाटील यांचे जोरदार प्रहारकार्यक्रमात बोलताना मनोज जरांगे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. ते म्हणाले, 'नवनिर्वाचित आमदार डॉ. प्रशांतसिंह पाटील यांनी भाषणात छत्रपती शिवरायांच्या शौर्याचा आणि 'तलवारीच्या धारेचा' उल्लेख केला. पण आमदार साहेब, तुम्ही आम्हाला शिकवले असते, आमच्या पोरांच्या हाताला काम देऊन आमचे नाव मोठे केले असते, तर आमच्यात नक्कीच खरी धार आली असती. तुम्ही फक्त निवडणुकीत मतदान घेता आणि आम्हाला 'तीन भाषा आल्या पाहिजेत' असे सल्ले देता. पण तुम्ही मनावर घेतले तर माझ्या गरीब मराठा समाजाचे एकही लेकरू कधीच उपाशी राहणार नाही.'.बलिदानावरून संतप्त सवाल आणि २०२९ चा इशाराआरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी राज्यकर्त्यांना धारेवर धरले. ते पुढे म्हणाले, 'राज्यकर्त्यांनो, तुम्ही मराठा आरक्षणासाठी छत्रपती शिवरायांच्या शपथा घेता, पण प्रत्यक्षात आतापर्यंत ५५० मराठा बांधवांचे बलिदान झाले आहे, याची तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे. हा निर्णय तुम्ही ४०-४५ वर्षांपूर्वी घेतला असता, तर आज आमच्या तरुणांना प्राण गमवावे लागले नसते.आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार घेऊन चालणारे लोक आहोत आणि त्यांच्याच विचारांमुळे हा समाज टिकून आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा तात्काळ निर्णय घ्या, अन्यथा एका झटक्यात २०२९ च्या निवडणुकीत तुमची सत्ता उलथून टाकू,' जो आपणाला संपविण्याचा प्रयत्न करताहेत त्यांनाच संपविण्यासाठी आपण सज्ज रहावे. असा खणखणीत इशारा त्यांनी शेवटी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.