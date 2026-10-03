Kaygaon News : जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, अमळनेर येथे ‘आजी-आजोबा दिन’ उत्साहात साजरा

कायगाव - बदलत्या कौटुंबिक व्यवस्थेत आजी-आजोबांचे घरातील स्थान, त्यांचे संस्कार आणि महत्त्व नवीन पिढीला समजावे, या उद्देशाने जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, अमळनेर (ता. गंगापूर) येथे शनिवारी (ता. ३) रोजी सकाळी दहा वाजता ‘आजी-आजोबा दिन’ अत्यंत उत्साहात आणि भावूक वातावरणात साजरा करण्यात आला.शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आयोजित या कार्यक्रमाला आजी-आजोबांनी मोठी उपस्थिती लावली होती..कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला शाळेतील चिमुरड्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या लाडक्या आजी-आजोबांचे कुंकू लावून औक्षण केले आणि गुलाबपुष्प देऊन त्यांचे स्वागत केले. आपल्या नातवंडांकडून मिळालेल्या या आदराने अनेक आजी-आजोबा भारावून गेले होते..याप्रसंगी विद्यार्थ्यांनी आजी-आजोबांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणारी सुंदर गीते, कविता आणि छोटी नाटिका सादर केली. कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे आजी-आजोबांसाठी आयोजित केलेले खेळ ठरले. वयाचे बंधन विसरून त्यांनी संगीत खुर्ची आणि इतर पारंपारिक खेळांमध्ये उत्साहाने भाग घेतला. काही आजोबांनी आपल्या काळातील खेळांच्या आठवणींना उजाळा दिला, तर आजींनी नातवंडांना छान-छान गोष्टी आणि संस्कारांचे महत्त्व सांगितले..शाळेचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षक वृंदाने कार्यक्रमाचे उत्कृष्ट नियोजन केले होते. “आजी-आजोबा हे कुटुंबाचा मुख्य आधारस्तंभ असून, त्यांच्या अनुभवाच्या शिदोरीमुळेच नवीन पिढीवर चांगले संस्कार होतात,” असे मत मुख्याध्यापकांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केले. सर्व आजी-आजोबांना अल्पोपहार देऊन आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊन या आनंददायी सोहळ्याची सांगता झाली.या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी शाळेचे मुख्याध्यापक रामनाथ फसले, शिक्षिका लता राऊत-फसले, शिक्षक गणेश पाटेकर, वैभवी मिसाळ, कमलबाई सोनवणे, विद्यार्थी, ग्रामस्थ उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.