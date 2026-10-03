मराठवाडा

Kaygaon News : जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, अमळनेर येथे ‘आजी-आजोबा दिन’ उत्साहात साजरा

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, अमळनेर येथे ‘आजी-आजोबा दिन’ अत्यंत उत्साहात आणि भावूक वातावरणात साजरा करण्यात आला.
Grandparents Day Celebrated With Enthusiasm at Zilla Parishad Primary School in Amalner

Grandparents Day Celebrated With Enthusiasm at Zilla Parishad Primary School in Amalner

sakal

जमील पठाण
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कायगाव - बदलत्या कौटुंबिक व्यवस्थेत आजी-आजोबांचे घरातील स्थान, त्यांचे संस्कार आणि महत्त्व नवीन पिढीला समजावे, या उद्देशाने जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, अमळनेर (ता. गंगापूर) येथे शनिवारी (ता. ३) रोजी सकाळी दहा वाजता ‘आजी-आजोबा दिन’ अत्यंत उत्साहात आणि भावूक वातावरणात साजरा करण्यात आला.

शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आयोजित या कार्यक्रमाला आजी-आजोबांनी मोठी उपस्थिती लावली होती.

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