Partur Heavy Rain : गोळेगाव पूरग्रस्तांचा पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी घेतला आढावा

परतूर - गोदावरी नदीला आलेल्या पुरामुळे परतूर तालुक्यातील गोळेगाव गावाचे मोठे नुकसान झाले असून, नागरिकांना स्थलांतर करून छावण्यांमध्ये आश्रय घ्यावा लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (ता. २४) रोजी पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर, भाजपा प्रदेश सचिव राहुल लोणीकर यांच्यासह गावाचा दौरा करून पूरस्थितीची पाहणी केली..यावेळी पालकमंत्री मुंडे म्हणाल्या, निसर्गाचा कोप मोठा असला तरी सरकार खंबीरपणे शेतकरी व पूरग्रस्तांच्या पाठीशी उभे आहे. तालुक्यातील गोळेगाव गावाचे पुनर्वसन करण्यासाठी येत्या मंगळवारी मुंबईत विशेष बैठक घेण्यात येणार आहे. गावकऱ्यांच्या सूचनांनुसार व लोकप्रतिनिधींच्या मार्गदर्शनाखाली गावाचे पुनर्वसन करण्यात येईल.'.त्यांनी पुढे प्रशासनाला स्पष्ट सूचना देत सांगितले की, छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक पूरग्रस्त कुटुंबाला शिजवलेले अन्न पुरवावे, तसेच पिण्याचे पाणी, आरोग्य सेवा आणि स्वच्छतेची कोणतीही कमतरता राहू नये.आमदार बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले की, 'स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांनीही याच गावाच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न केले होते. आज पुन्हा तीच परिस्थिती निर्माण झाली असून, गावकऱ्यांच्या भावनांचा आदर करून पालकमंत्री पंकजाताई या गावाला योग्य न्याय देतील, असा विश्वास आहे.".भाजपा प्रदेश सचिव राहुल लोणीकर व लोणी खुर्दचे सरपंच गजानन लोणीकर यांच्या वतीने छावणी उभारण्यात आली आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने अन्नधान्य, पिण्याचे पाणी आणि वैद्यकीय सेवा पुरवल्या जात आहेत. डासांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी फवारणी केली जात असून गावकऱ्यांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेतली जात आहे..दरम्यान,जिल्हाधिकारी अस्मिता मित्तल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनू,उपविभागीय अधिकारी पदमाकर गायकवाड,तहसीलदार प्रतिभा गोरे तसेच स्थानिक अधिकारी, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत नुकसानीचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करण्यात आले. प्रशासनाकडून मदतकार्य युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. यावेळी तालुकाअध्यक्ष शत्रुघ्न कणसे, संपत टकले, प्रवीण सातोनकर, पृथ्वीराज अभुरे आदींची यावेळी उपस्थिती होती.