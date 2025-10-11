Yermala News : पालक मंत्री प्रताप सरनाईक पूरग्रस्त शेतकरी कुटुंबासोबत दिवाळी साजरी करणार

येरमाळा - धाराशिव जिल्ह्यातील पुरग्रस्त शेतकरी यांच्यासोबत सहकुटुंब दिवाळी साजरी करण्याचा निर्णय पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी घेतला आहे. १४ व १५ ऑक्टोबर रोजी पालकमंत्री सहकुटुंब येणार असुन ते शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्यासोबत दिवाळी साजरी करणार आहेत. शेतकऱ्यांना दिवाळीचा फराळ,शैक्षणिक साहित्य व इतर साहित्य ते दिवाळी दौऱ्यात मदत म्हणुन देणार आहेत..पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असुन, आर्थिक संकटात आहे. त्यांना सरकारने अनुदान स्वरुपात मदत जाहीर केली आहे. त्या सोबतच नुकसान ग्रस्त पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मानसिक आधार मिळावा यासाठी सरकारच्या माध्यमातून प्रयत्न करत असुन व्यक्तिगत मदत सुद्धा पालकमंत्री करीत आहेत. त्यासंदर्भात त्यांचा दौरा लवकरच जाहीर होणार आहे..पालक मंत्री माणुस म्हणुन चांगलेसरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणानंतर आमदार पंकजा मुंढे यांची धाराशिव जिल्हाच्या पालक मंत्री म्हणुन निवड झाल्याने त्यांना सर्वच स्तरातून विरोध झाल्या नंतर ठाणे लोकसभा मतदार संघांतील ओवळा माजिवडा मतदार संघांचे आमदार तथा राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची धाराशिव जिल्ह्याच्या पालक मंत्री म्हणुन निवड झाली..त्यांनी प्रत्यक्षात जिल्ह्याचे दौरे सुरु केल्या नंतर सुरवतीच्या काळातच जिल्हा नियोजन समिती निधीला टक्केवारीच्या वादात आलेली स्थागिती, तुळजाभवानी मंदिर विकास कामात, मूर्तिचे स्वरुपवाद अशा अनेक प्रशासकीय, खाजगी दौऱ्यात उद्भवलेल्या, राजकीय, सामाजिक वादात, कलाकेंद्र, महामार्ग लूट प्रकरणात त्यानी मांडलेल्या भूमिका पाहता आता जिल्ह्यातील सर्वसामान्य, सत्ताधारी, राजकीय कार्यकर्ते पदाधिकारी प्रसार माध्यम यांच्यातून पालकमंत्री प्रताप सरनाईक माणुस म्हणुन चांगले असल्याच्या चर्चा समोर येत असताना त्यांनी पूरग्रस्त, नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबासोबत आर्थिक मदत, मानसिक आधार देण्यासाठी सहकुटुंब, सहपरिवार दिवाळी साजरी करणार असल्याने या त्यांच्या धोरणामुळे त्यांच्या कार्यात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.