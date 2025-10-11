मराठवाडा

Yermala News : पालक मंत्री प्रताप सरनाईक पूरग्रस्त शेतकरी कुटुंबासोबत दिवाळी साजरी करणार

पुरग्रस्त शेतकऱ्यांना मानसीक बळ देण्यासाठी पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक शेतकऱ्यासोबत सहकुटुंब येऊन फराळ व आधार देऊन दिवाळी साजरी करणार.
येरमाळा - धाराशिव जिल्ह्यातील पुरग्रस्त शेतकरी यांच्यासोबत सहकुटुंब दिवाळी साजरी करण्याचा निर्णय पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी घेतला आहे. १४ व १५ ऑक्टोबर रोजी पालकमंत्री सहकुटुंब येणार असुन ते शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्यासोबत दिवाळी साजरी करणार आहेत. शेतकऱ्यांना दिवाळीचा फराळ,शैक्षणिक साहित्य व इतर साहित्य ते दिवाळी दौऱ्यात मदत म्हणुन देणार आहेत.

