Hingoli News : चार वर्षानंतरच्या मुहूर्ताला पालकमंत्र्यांचा खोडा; शिक्षक पुरस्काराचे वितरण पुढे ढकलले

हिंगोली - जिल्हा परिषदेच्या आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरणासाठी तब्बल चार वर्षानंतर मुहूर्त लागला असतानाच पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी या वितरणात खोडा घातला असून १७ सप्टेंबर रोजी होणारा पुरस्कार वितरण सोहळा रद्द झाला आहे. पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयातून फोन येताच हा कार्यक्रम रद्द करण्यात आला आहे..कार्यक्रमासाठी वेळ नसल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली आहे.राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्याकडे हिंगोली चे पालकमंत्री पद दिले तेव्हापासून ते नाराज आहेत. मागास जिल्ह्याचे पालकत्व दिल्याचे सांगत त्यांनी पहिल्याच भेटीत नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर बरीच टीका झाली..संपूर्ण राज्यात टीका होऊ लागल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना याबाबत सावरासावर करावी लागली होती. त्यानंतरही झिरवळ हिंगोलीत रमले नाहीत. पालकमंत्री झाले तेव्हापासून त्यांनी केवळ एक वेळा हिंगोलीला भेट दिली. स्वातंत्र्य दिनाचा अवघा एक दिवसाचा दौरा करून त्यांनी आपली नाराजी दाखवून दिली. मागील तीन महिन्यांपासून हिंगोली जिल्ह्यात सातत्याने अतिवृष्टी होत आहे..संपूर्ण खरीप हंगाम वाया गेला, अनेक जण वाहून गेले, एवढे असतानाही पालकमंत्री म्हणून एकदाही जबाबदारीने जिल्ह्यात भेट दिली नाही किंवा पाहणी केली नाही तसेच साधा आढावाही त्यांनी घेतला नाही त्यामुळे संपूर्ण हिंगोली जिल्ह्यातून झिरवळ यांच्या विषयी संताप व्यक्त होत आहे.जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी देखील झिरवळ यांच्या या कार्यपद्धतीला कंटाळली आहेत..पुरस्कार वितरणाला खोडाचार वर्षापासून जिल्हा परिषदेच्या आदर्श शिक्षक पुरस्कारांची वितरण झाले नव्हते. पुरस्कारांची घोषणा दरवर्षी करण्यात येत होती परंतु वितरण मात्र होत नव्हते यंदा चौफेर टीका झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने १७ सप्टेंबर चा मुहूर्त साधत पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये शिक्षकांना पुरस्कार देण्याचे जाहीर केले होते, तशी तयारी देखील करण्यात आली..शिक्षकांना निरोप ही पाठवले होते,परंतु पालकमंत्री झिरवळ यांच्या कार्यालयातून मुक्ती संग्राम दिनाच्या एक दिवस आधीच मंगळवारी जिल्हा परिषदेत फोन धडकला. हा कार्यक्रम पुढे ढकला, साहेबांना वेळ नाही, जेव्हा वेळ असेल तेव्हा हा कार्यक्रम घेऊ असा निरोप आला त्यामुळे शिक्षण विभागात गोंधळ उडाला. ऐनवेळी कार्यक्रम रद्द करण्याची वेळ शिक्षण विभागावर आली आहे आधीच मुहूर्त भेटत नव्हता कसा बसा भेटला तर त्यात आता पालकमंत्र्यांनी खोडा घातला पालकमंत्र्यांच्या या हटवादी भूमिकेचा जिल्ह्यातील शिक्षकांनी निषेध केला आहे..लवकरच पालकमंत्री हटाव मोहीमपालकमंत्री म्हणून नरहरी झिरवळ हे पूर्णतः अपयशी ठरले आहेत जिल्ह्यातील कोणत्याही विकास कामांचा आढावा नाही बैठक नाही जिल्ह्यात भेटी नाहीत त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील विकास कामे ठप्प झाली आहेत यामुळे जिल्ह्यातील नेते पदाधिकारी हे पालकमंत्र्यांविषयी नाराजी व्यक्त करत आहेत लवकरच पालकमंत्री हटाव ही मोहीम जिल्ह्यातील राजकीय नेते पदाधिकारी राबवणार असल्याचे देखील माहिती समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.