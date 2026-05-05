Beed News: स्वतःच्याच घरात उड्या मारून करावा लागतोय प्रवेश; गुरुकृपानगरमधील प्रकार; परळीत विकासकामांचा फटका, कामाची गुणवत्ता वाऱ्यावरच

परळी वैजनाथ: शहरातील मध्यवर्ती भाग असलेल्या गुरुकृपा नगरमध्ये सध्या विकासाच्या नावाखाली नागरिकांचा छळ सुरू आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून या भागातील आबालवृद्धांना चक्क उड्या मारून आपल्या स्वतःच्या घरात ये-जा करावी लागत आहे. पालिकेच्या ढिम्म कारभारामुळे नागरिकांच्या नशिबी ही कसरत आली असून, याकडे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींचे साफ दुर्लक्ष आहे..नगर पालिकेच्या माध्यमातून शहरात सध्या सिमेंट रस्ते आणि गटारांच्या कामांचा धडाका सुरू आहे. याच अंतर्गत गुरुकृपा नगरमध्ये दोन महिन्यांपूर्वी गटारासाठी जेसीबीने तीन ते साडेतीन फूट रुंद आणि खोल चर खोदण्यात आली. खोदकाम नागरिकांच्या थेट दारासमोरच झाल्याने त्यांचा रस्ता बंद झाला आहे. जे काम अवघ्या आठ दिवसांत पूर्ण होणे अपेक्षित होते, ते कासवगतीने सुरू असलेल्या कामामुळे दोन महिने उलटूनही अर्धवटच आहे..या उघड्या चरीवरून उड्या मारताना अनेक वृद्ध आणि लहान मुले पडून जखमी झाली आहेत. नागरिकांना आपल्या दुचाकी घरात नेता येत नसल्याने त्या बाहेरच उभ्या कराव्या लागतात. याचा फायदा घेत काही खोडकर मुले दुचाकीच्या सीट फाडणे किंवा हवा सोडणे असे प्रकार करत आहेत. अर्धवट कामामुळे गटारात सांडपाणी साचून प्रचंड दुर्गंधी पसरली असून डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे..हजारो रुपये खर्चून होणाऱ्या या कामाच्या गुणवत्तेवर आणि गतीवर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. संबंधित गुत्तेदारावर कठोर कारवाई करून हे काम तातडीने पूर्ण करावे, अशी मागणी परिसरातील त्रस्त नागरिकांनी केली आहे..नागरिकांमध्ये संतापाची लाटघराबाहेर पडताना समोर तीन फुटांचा खड्डा आणि त्यात साचलेली घाण पाहून नागरिकांमध्ये संतापाची लाट आहे. विकासकामांचे स्वागतच आहे, मात्र नियोजनाअभावी सामान्य माणसाचा जीव धोक्यात घालणे कितपत योग्य? असा सवाल गुरुकृपा नगरमधील रहिवासी विचारत आहेत. प्रशासनाने याकडे त्वरित लक्ष देऊन हा वनवास संपवावा, हीच अपेक्षा.