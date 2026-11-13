Sakal Impact : मुदतबाह्य गोळ्या विकणाऱ्या ‘गुरुमाऊली’च्या मेडिकलला टाळे; अन्न व औषध प्रशासनाची धडक कारवाई

बीड - बीड शहरातील मध्यवर्ती भागात असलेल्या गुरुमाऊली हॉस्पिटलमधील मेडिकलमधून एका गंभीर रुग्णाला चक्क वर्षभरापूर्वी (ऑक्टोबर २०२५ मध्ये) एक्स्पायर झालेली मुदतबाह्य औषधे व गोळ्या देण्याचा अत्यंत संतापजनक प्रकार नुकताच उघडकीस आला होता. रुग्णांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या या गंभीर प्रकरणाची ‘सकाळ’ने अत्यंत आक्रमक आणि रोखठोक दखल घेत वृत्त प्रसिद्ध केले होते..या वृत्ताची गंभीर दखल घेत अन्न व औषध विभागाचे साहाय्यक आयुक्त महादेव निमसे यांनी तत्काळ पावले उचलत गुरुमाऊली हॉस्पिटलच्या मेडिकलला भेट देत कसून चौकशी केली आणि शुक्रवारी (ता. १३) सायंकाळी संबंधित मेडिकलची विक्री बंद करण्याचे आदेश देत कारवाई केली आहे..गुरुमाऊली हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असलेल्या एका मधुमेहग्रस्त वृद्ध महिलेला परस्पर मुदतबाह्य गोळ्या दिल्यामुळे तिचा त्रास कमालीचा वाढला होता. गोळ्यांच्या पाकिटाची खात्री केली असता त्या मागील वर्षीच एक्स्पायर झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. या धक्कादायक प्रकाराबाबतचा पर्दाफाश ‘सकाळ’ वृत्तपत्राने करताच प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली..वृत्त प्रसिद्ध होताच अवघ्या काही तासांत अन्न व औषध प्रशासनाचे पथक तातडीने गुरुमाऊली हॉस्पिटलमध्ये धडकले. तेथील मेडिकलच्या कागदपत्रांची आणि औषध साठ्याची कसून तपासणी केल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी तात्काळ पावले उचलत विक्री बंद करण्याचे आदेश बजावले. मेडिकल चालकांच्या या गंभीर दिरंगाईवर आणि हलगर्जीपणावर कठोर भूमिका घेत अन्न व औषध प्रशासनाने मेडिकलला टाळे ठोकत विक्री बंदचे आदेश दिले आहेत..तसेच याप्रकरणी तातडीने सविस्तर खुलासा सादर करण्याबाबतची अधिकृत नोटीस संबंधित मेडिकल चालकाला बजावण्यात आली असल्याची माहिती साहाय्यक आयुक्त महादेव निमसे यांनी दिली आहे. सकाळच्या दणकट आणि आक्रमक भूमिकेमुळे नफ्याच्या हव्यासपोटी रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या खासबी रुग्णालयांचे धाबे दणाणले असून, सर्वसामान्यांमधून या कारवाईचे जोरदार स्वागत होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.