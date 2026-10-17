मराठवाडा

Gutkha Seized : उदगीरमध्ये वाहनासह साडेचौदा लाखांचा गुटखा जप्त; परभणी जिल्ह्यातील एकाला पकडले

महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेला पानमसाला, सुगंधित तंबाखू आणि गुटख्याची वाहतूक करणाऱ्या एका व्यक्तीला उदगीर ग्रामीण पोलिसांनी पकडले.
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युवराज धोतरे
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उदगीर, (जि. लातुर) - महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेला पानमसाला, सुगंधित तंबाखू आणि गुटख्याची वाहतूक करणाऱ्या एका व्यक्तीला उदगीर ग्रामीण पोलिसांनी पकडले. बिदर गेट परिसरातील ठाकरे चौक येथे शुक्रवारी (ता. १६) रात्री करण्यात आलेल्या कारवाईत २ लाख ४८ हजार ५३८ रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थ आणि वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेली १२ लाख रुपये किमतीची महिंद्रा कंपनीची गाडी, असा एकूण १४ लाख ४८ हजार ५३८ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

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