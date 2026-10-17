Gutkha Seized : उदगीरमध्ये वाहनासह साडेचौदा लाखांचा गुटखा जप्त; परभणी जिल्ह्यातील एकाला पकडले

उदगीर, (जि. लातुर) - महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेला पानमसाला, सुगंधित तंबाखू आणि गुटख्याची वाहतूक करणाऱ्या एका व्यक्तीला उदगीर ग्रामीण पोलिसांनी पकडले. बिदर गेट परिसरातील ठाकरे चौक येथे शुक्रवारी (ता. १६) रात्री करण्यात आलेल्या कारवाईत २ लाख ४८ हजार ५३८ रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थ आणि वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेली १२ लाख रुपये किमतीची महिंद्रा कंपनीची गाडी, असा एकूण १४ लाख ४८ हजार ५३८ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..या प्रकरणी शेख असलम शेख गौस (वय ३५, रा. मस्तानपुरा, पूर्णा, जि. परभणी) याच्याविरुद्ध उदगीर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी रोजी रात्री सुमारे दहा वाजण्याच्या सुमारास बिदर येथून उदगीरकडे येणाऱ्या महिंद्रा कंपनीच्या काळ्या रंगाच्या गाडीतून प्रतिबंधित गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थांची वाहतूक होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी कारवाई केली. यावेळी गाडीत विविध कंपन्यांचा पानमसाला, सुगंधित तंबाखू आणि जर्दा असा एकूण २,१३८ पुड्यांचा साठा आढळून आला..जप्त केलेल्या मालामध्ये विमल पानमसाला, व्ही-१ तंबाखू, राजनिवास सुगंधित पानमसाला आणि के.एन.-०१ जाफराणी जर्दा यांचा समावेश आहे. या प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री करण्याच्या उद्देशाने वाहतूक केली जात असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे.या प्रकरणी पोलिस अंमलदार नामदेव चेवले यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यातील कलम ५९ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक डी. डी. गाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक नरवटे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.