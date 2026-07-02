Vasantrao Naik Shetimitra Puraskar: मराठवाड्याचा कायापालट करणाऱ्या ज्ञान प्रबोधिनी हराळीला राज्यस्तरीय ‘वसंतराव नाईक शेतीमित्र पुरस्कार’

जेवळी : मुंबई येथे हरितक्रांतीचे प्रणेते वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त (कृषी दिन) पार पडलेल्या राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार सोहळ्यात, मराठवाड्यात शिक्षण, शेती आणि जलसंधारणाचे मोठे काम करणाऱ्या 'ज्ञान प्रबोधिनी, सोलापूर संचलित केंद्र हराळी (ता. लोहारा) या संस्थेला 'वसंतराव नाईक शेतीमित्र पुरस्कार २०२३' राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या हस्ते प्रदान करून गौरविण्यात आले..हरितक्रांतीचे प्रणेते व महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीचे (कृषी दिन) औचित्य साधून बुधवारी (ता.१) मुंबई येथील सरदार वल्लभाई पटेल स्टेडियमवर राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कार सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. या सोहळ्यात गेल्या दहा वर्षांत 'ज्ञान प्रबोधिनी, सोलापूर संचलित 'ज्ञान प्रबोधिनी, हराळी (ता. लोहारा जि. धाराशिव) केंद्राने शिक्षण, पाणी, रोजगार आणि आधुनिक शेती क्षेत्रात मराठवाड्याचा कायापालट करण्यासाठी उल्लेखनीय काम केले आहे. .यामध्ये शिक्षणाबरोबरच शेती क्षेत्रात तृणधान्य प्रसार, सेंद्रिय खत निर्मिती, अल्पभूधारकांसाठी 'अवजार बँक', व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि जलसंधारणाच्या उल्लेखनी कामांचा समावेश आहे. या कौतुकास्पद कामगिरीची दखल घेऊनच शासनाने संस्थेला या सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मानित केले. यावेळी राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या दिमाखदार सोहळ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, मृदा व जलसंधारण मंत्री इंद्रनील नाईक, कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, कृषी सचिव परिमल सिंह आणि कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. .यावेळी ज्ञान प्रबोधिनी हराळी केंद्राच्या वतीने कृषी विस्तार विभागप्रमुख महेश राजे, समन्वयक किसन सूर्यवंशी आणि ज्येष्ठ कार्यकर्ते सुहास फाटक यांनी हा सन्मान स्वीकारला. यावेळी कृषी विभागाकडून अत्यंत नेटके आणि शिस्तबद्ध नियोजन करण्यात आलेल्या सोहळ्यात राज्यभरातील एकूण १८९ शेतकरी, संस्था व कृषी अधिकाऱ्यांचा गौरव करण्यात आला..म्हणून झाली पुरस्कारासाठी निवड!पौष्टिक तृणधान्य प्रसार : कृषी विभागाच्या सहकार्याने बियाणे वाटप, प्रात्यक्षिके आणि तृणधान्यांच्या आहारातील महत्त्वाबद्दल शेतकऱ्यांचे प्रबोधन.सेंद्रिय शेतीला बळ : २८ प्रकारच्या सेंद्रिय खतांची व निविष्ठांची निर्मिती, प्रशिक्षण आणि विक्री. तसेच अनेक शेतकरी गटांना सेंद्रिय शेतीचे तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण..शेतकऱ्यांसाठी अवजार बँक : परिसरातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती अवजारे अत्यंत अल्प दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी 'अवजार बँक' स्थापन.व्यावसायिक प्रशिक्षण : फळ प्रक्रिया, रेशीम उद्योग, बांबू लागवड, सौरदिवे व प्रकाशसापळे निर्मिती आणि कृषी तंत्र विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना ट्रायकोडर्मा निर्मितीचे व्यावसायिक मार्गदर्शन.जलसंधारणाची मोठी कामे : शेततळे, नाला खोलीकरण, विहीर व कूपनलिका पुनर्भरण यासोबतच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या विहिरींमधील गाळ काढण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले आहे. या बरोबरच, ज्ञान प्रबोधिनीचे हराळी केंद्र गेली अनेक वर्षे शिक्षण, शेती, पाणी आणि रोजगार निर्मितीच्या माध्यमातून मराठवाड्याचे रूप पालटण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. .या पुरस्कारामुळे संस्थेच्या कामाची शासन स्तरावर दखल घेतली गेली आहे. भविष्यात 'सामूहिक शेती' आणि 'हवामान अनुकूल शेती तंत्र' या विषयांवर अधिक प्रभावीपणे काम करण्याचा संस्थेचा मानस व्यक्त केला आहे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.