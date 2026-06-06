मराठवाडा

Hailstorm Strong Wind : पाचोडसह परिसरात वादळी वाऱ्यासह गारपिटीचा तडाखा; झाडे उन्मळून पडली, वीजपुरवठा खंडित; आंबा-मोसंबी बागांचे नुकसान

पाचोडसह परिसरात शनिवारी सायंकाळी साडेचार वाजेच्या सुमारास अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस आणि गारपिटीने नागरिकांची मोठी तारांबळ उडाली.
tree collapse by hailstowm wind

tree collapse by hailstowm wind

sakal

हबीबखान पठाण
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पाचोड - पैठण तालुक्यातील पाचोडसह परिसरात शनिवारी (ता. सहा) सायंकाळी साडेचार वाजेच्या सुमारास अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस आणि गारपिटीने नागरिकांची मोठी तारांबळ उडाली. काही काळ सुरू असलेल्या या नैसर्गिक तडाख्यामुळे अनेक ठिकाणी झाडांच्या फांद्या तुटल्या, काही झाडे उन्मळून पडली, तर घरांवरील पत्रे उडाल्याच्या घटनाही घडल्या.

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