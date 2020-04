माजी उपाध्यक्षांनी स्वतः केली हेअर कटींग

वाई बाजार, (ता.माहूर, जि.नांदेड) ः सध्या कोरोना संसर्ग म्हणजेच (कोविड -१९) च्या चक्रव्यूहात सबंध जग अडकलेले असताना भारता सहित महाराष्ट्रात देखील लाॅकडाऊन आहे. सर्व व्यापार, व्यवसाय, कार्यालये व प्रतिष्ठान सपशेल बंद आणि बंदच आहेत. शासनाच्या आदेशाचे काटेकोर पालन होत असताना या काळात काही उच्चपदस्थ अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांची स्वयंशिस्तीची अनेक उदाहरणे ईतरांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. त्याचेच एक उदाहरण म्हणजे नांदेड जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष समाधान जाधव हे या लाॅकडाऊनचे काटेकोर पालन स्वतः करताना दिसताहेत. त्याचे झाले असे की, त्यांनी जर ईच्छीले तर कुण्याही हेअर सलून किंवा पार्लर मॅनला निवासस्थानी बोलावून हवे तसे आपली हेअर कटींग व केशरचना करून घेतले असते. मात्र त्यांनी ते स्वतःच संचारबंदी नियमांचे कडेकोट पालन करत स्वतःहूनच आपले केस स्वतःकापून शासकीय आदेशातील नियमांची अंमलबजावणी करत इतरांनीही त्याचे पालन करावे असा निर्देश करताहेत. हेही वाचा - व्हिडिओ: संत नामदेव महाराज मंदिरात घुमतोय हरिनामाचा गजर घरीच रहा...सुरक्षित रहा

घरीच रहा...सुरक्षित रहा आणि स्वावलंबनातून इतरांसमोर कायद्याचे पालन कसे करावे हे उदाहरण मांडा असा मोलाचा संदेश देत आहेत. धावपळीच्या काळात स्वतः आणि कुटूंबाकडे म्हणावे तसे आणि म्हणावे तेवढा वेळ देता येत नाही. पण या लाॅकडाऊन काळात स्वगृहाला पंढरी समजा, आई-वडीलांने विट्ठल-रकूमाई समजत सेना महाराजांचा संदेश आपल्या कृतितून देत आहेत.

सकाळी व संध्याकाळी मतदारसंघातील गावांना भेटी देऊन त्याठिकाणी जिवनावश्यक सोयी सुविधा बरोबरच आरोग्यसुविधा उपलब्ध होत असल्या नसल्याची खातरजमा करणे, पंचायत विभाग व आरोग्य विभागाला वेळोवेळी दिशानिर्देश सूचना देत. स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून गरजू कुटुंबांच्या घरगुती, कौटुंबिक व आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन शक्य तिथे मदत पोहोचवण्याचे कार्य करत आहेत. एकंदरीत जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद सदस्य याहीपेक्षा एक सर्वसामान्य नेता आपल्या गर्जा पूर्ण करण्यासाठी कायद्याचा सन्मान राखत जमेल त्या पद्धतीने केश कर्तन करीत असल्याचे व्हिडिओ समाज माध्यमावर वायरल झाल्यानंतर संचारबंदी नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना यापासून धडा घ्यावा असा सूर ऐकावयास मिळत आहे.

