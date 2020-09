शासकीय कार्यालयातील 'हॅन्ड वॉश स्टेशन' केवळ देखावाच !

उमरगा (उस्मानाबाद) : कोरोनाच्या संसर्गाचा पाठलाग अजून सुरूच आहे. केंद्र व राज्य सरकारने बाजारपेठेसाठी सवलत दिली. शासकिय, निमशासकिय कार्यालयही सुरू झाले, मात्र अनलॉकच्या काळात वाढणाऱ्या गर्दीत सुरक्षितता हरवल्याचे भानही नागरिकांना राहिलेले नाही. शिवाय प्रशासनाकडून स्वच्छता व सुरक्षिततेचा संदेश दिला जातो. मात्र शासकिय कार्यालयात लाखो रूपये खर्च करून उभारलेले हॅन्ड वॉश स्टेशन बंद स्थितीत असल्याने दिव्याखाली अंधार असे चित्र दिसत आहे. लॉकडाउनच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर गेल्या आठ दिवसातील गर्दी पाहता वेगळे चित्र पहावयास मिळत आहे. प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन साधारणतः पन्नास टक्के लोक करताहेत. शहर व तालुक्यात संसर्ग वाढतच आहे. आता पॉझिटिव्ह रुग्ण संख्येने १३०० चा टप्या ओलांडला आहे. अशा स्थितीत प्रत्येक नागरिकांनी स्वतःची सुरक्षितता जपणे महत्वाचे आहे. मात्र बाजारपेठ, बँक, भाजीमंडई, शासकिय कार्यालयात वाढणारी गर्दी ही जणू संसर्ग पसरविण्याला आमंत्रण देणारी दिसते आहे. प्रशासनाने दिलेल्या सवलतीचा सकारात्मक पद्धतीने सर्वांनी फायदा घेणे गरजेचे आहे. हॅन्ड वॉश स्टेशन बंद स्थितीत... पंचायत समिती कार्यालयात उभारलेले हॅन्ड वॉश स्टेशन अनेक दिवसापासून बंद स्थितीत आहे. पालिकेच्या नळ योजनेतून मुबलक पाणी उपलब्ध होत नसल्याचे कारण सांगितले जाते. मात्र त्यासाठी पर्यायी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तहसील कार्यालयात उभारलेल्या हॅन्ड वॉश स्टेशनचा कट्टा महिन्यानंतर लागलीच मोडकळीस आला आहे. बुधवारी (ता.नऊ) दुपारी येथेही पाणी नव्हते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा दौरा असला की मात्र पाणी, सॅनिटायझर व साबन सज्ज करून ठेवले जाते. पालिकेतही समाधानकारक स्थिती नाही. मात्र बऱ्याच कार्यालयात पाणी, सॅनिटायझर व साबनाची व्यवस्था दिसते. मात्र गर्दी होणाऱ्या कार्यालयातच व्यवस्था नसल्याने स्वच्छता व सुरक्षिततेचा अभाव दिसून येतो आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

