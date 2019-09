व्हिलचेअरचा आधार घेत कामावर निष्ठा

नांदेड : कर्तव्य कठोर खात्यात काम कत असताना एका रस्ते अपघातात शरिराचे दोन तुकडे झाले. मात्र सुदैवाने यात बचावलेले व मागील चौदा वर्षांपासून व्हिलचेअरचा आधार घेत वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली कामावर निष्ठा ठेवत पोलिस हवालदार सुर्यभान कागणे हे सध्या पोलिस अधिक्षक कार्यालयातील महत्वाचे असलेल्या जनसंपर्क विभागात कार्यरत आहेत. हवालदार सुर्यभान कागणे (ब.न. १६२०) यांचा माहमार्ग सुरक्षा पथकात कार्यरत असतांना ता. ३० जूलै २००५ मध्ये गस्तदरम्यान त्यांचा अपघात झाला होता. या अपघातात कमरेपासून त्यांचे दोन्ही पाय गेले होते. सुदैवाने यात ते बचावले. वैद्यकिय सल्ल्यानंतर ते सुटीवर गेले. उपचार झाल्यानंतर ते आपल्या कर्तव्यावर हजर झाले. तत्कालीन पोलिस अधिक्षक फत्तेसिंह पाटील यांनी त्यांना रूजु करून घेतले. ता. २० मे २००६ पासून खऱ्या अर्थाने पुन्हा जनसामन्यांची सेवा करण्याची व्हिलचेअरचा आधार घेत संधी मिळाली. त्यानंतर पोलिस दलातील अत्यंत महत्वाच्या विभागात त्यांनी निष्ठेने काम केले. आजपर्यंत त्यांना ४० हून अधिक खात्यातंर्गत बक्षिस मिळाले. सध्या ते जनसंपर्क विभागात कार्यरत आहेत. येणाऱ्या प्रत्येक पिडीत व्यक्तीची समस्या व अडचण समजावून घेऊन त्यांना पोलिस अधिक्षक किंवा वरिष्ठांपर्यत पोहचुन त्यांना न्याय देण्याचे प्रयत्न करतात. ता. २२ सप्टेंबर रोजी त्यांच्या वाढदिवसानिमित पोलिस अधिक्षक कार्यालयात त्यांचा सत्कार करण्यात येणार असल्याचे त्यांच्या निकटवर्तियांनी सांगितले. अर्धे शरिर घेऊन त्याच दमाने काम करणाऱ्या या हवालदारास सकाळ परिवाराकडून शुभेच्छा.

