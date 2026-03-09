मराठवाडा

Success Story: ऊसतोड कामगाराच्या मुलाची भरारी; हणमंतवाडी तांड्याचा अजय पवार पीएसआय

Inspiring Success Story from Hanmantwadi Tanda: चाकूर तालुक्यातील हणमंतवाडी तांड्यातील अजय सुरेश पवार याने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून जिद्द, चिकाटी आणि कठोर परिश्रमाच्या जोरावर पोलिस उपनिरीक्षक (PSI) पद मिळवले.
सकाळ वृत्तसेवा
चाकूर : प्रतिकूल परिस्थिती, घरची हलाखीची अवस्था आणि आई-वडील ऊसतोड मजुरी करून संसार चालवणारे, अशा कठीण परिस्थितीत वाढलेल्या हणमंतवाडी तांडा (ता. चाकूर) येथील अजय सुरेश पवार याने जिद्द, चिकाटी आणि कठोर परिश्रमाच्या जोरावर पोलिस उपनिरीक्षक पद मिळवून यश संपादन केले आहे. त्याच्या या यशामुळे संपूर्ण तांड्यात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

