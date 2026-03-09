Success Story: ऊसतोड कामगाराच्या मुलाची भरारी; हणमंतवाडी तांड्याचा अजय पवार पीएसआय

चाकूर : प्रतिकूल परिस्थिती, घरची हलाखीची अवस्था आणि आई-वडील ऊसतोड मजुरी करून संसार चालवणारे, अशा कठीण परिस्थितीत वाढलेल्या हणमंतवाडी तांडा (ता. चाकूर) येथील अजय सुरेश पवार याने जिद्द, चिकाटी आणि कठोर परिश्रमाच्या जोरावर पोलिस उपनिरीक्षक पद मिळवून यश संपादन केले आहे. त्याच्या या यशामुळे संपूर्ण तांड्यात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..हणमंतवाडी तांडा येथील सुरेश पवार हे अनेक वर्षांपासून ऊसतोडीचे काम करत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागवितात. घरची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असल्यामुळे मुलांचे शिक्षण पूर्ण करणेही मोठे आव्हान होते. लहान भाऊही ऊसतोडीचे काम करतो. अजय हा मोठा मुलगा अभ्यासात हुशार होता. त्यामुळे वडिलांनी त्याला शिक्षण घेऊन मोठा अधिकारी हो, असा सल्ला दिला होता. लहानपणापासूनच सरकारी नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या अजयने परिस्थितीशी झुंज देत अभ्यास सुरू ठेवला. पहिले ते चौथीपर्यंतचे शिक्षण हणमंतवाडी तांड्यावरील जिल्हा परिषद शाळेत झाले. पुढील शिक्षण त्याने आश्रमशाळेतील वसतिगृहावर राहून पूर्ण केले..SSC Exam : ‘आता आम्ही पुढं शिकतूय, तुम्ही बी शिका!’ दहावी परीक्षेला ताई, आई, आजींकडून जोरदार अभ्यास.लातूर येथे विज्ञान शाखेतून पदवीचे घेत असताना त्याने स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू केली. अभ्यासासाठी लागणारा खर्च भागविणे कठीण होते. मित्रांच्या मदतीने तो शिक्षण घेत होता. यातच त्याला महाज्योती योजनेचा आधार मिळाला. महाज्योती अंतर्गत यूपीएससीसाठी पात्र ठरत त्याला दरमहा १३ हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळाली. या आर्थिक मदतीमुळे त्याने स्वतःचा शिक्षणाचा खर्च भागवत स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू ठेवली..वर्ष २०२१ मध्ये झालेल्या मुख्य परीक्षेत ०.५ मार्काने त्याचे पीएसआय बनण्याचे स्वप्न हुकले. मुख्य परीक्षेच्या दोन मुलाखती दिल्या होत्या. या अपयशामुळे तो खचला होता. त्यानंतर झालेल्या दोन पूर्व परीक्षेतही त्याला यश मिळविता आले नाही. २०२४ मध्ये महाज्योतीची शिष्यवृत्ती मिळाल्यामुळे त्याची आर्थिक विवंचना दूर झाली. यामुळे तो पुन्हा नव्या जोमाने अभ्यासाला लागला. अनेक अडचणींचा सामना करत अखेर अजय पवार याने पीएसआय पद मिळवले. या परीक्षेत त्याने १२४ वी रँक मिळवली आहे..गावकऱ्यांनी काढली मिरवणूकनिकालानंतर अजयने सर्वप्रथम आई-वडिलांना फोन करून आनंदाची बातमी दिली. मात्र ‘पीएसआय’ म्हणजे नेमके काय हे त्यांना माहीत नव्हते. फक्त, मुलाला सरकारी नोकरी लागली हे ऐकताच त्यांच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू वाहू लागले. पवार कुटुंबात यापूर्वी कोणीही पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतले नव्हते. अशा परिस्थितीत अजयने पीएसआय पद मिळवून कुटुंबाचे, गावाचे नाव उज्ज्वल केले आहे. अजयच्या या यशानंतर हणमंतवाडी तांड्यावर गावकऱ्यांनी जल्लोषात मिरवणूक काढली. फटाक्यांची आतषबाजीत त्याचे स्वागत करण्यात आले..SSC Exam : ‘आता आम्ही पुढं शिकतूय, तुम्ही बी शिका!’ दहावी परीक्षेला ताई, आई, आजींकडून जोरदार अभ्यास.आई-वडील ऊसतोड मजुरी करून आमचे कुटुंब चालवत होते. त्यामुळे लहानपणापासूनच काहीतरी मोठं करून कुटुंबाची परिस्थिती बदलायची अशी जिद्द मनात होती. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना अनेक अडचणी आल्या, पण हार मानली नाही. माझ्या यशामागे आई-वडिलांचे कष्ट, शिक्षकांचे मार्गदर्शन आणि सातत्यपूर्ण मेहनत आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी परिस्थितीची भीती न बाळगता ध्येय ठरवून मेहनत केली, तर यश नक्की मिळते.- अजय पवार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.