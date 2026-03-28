Beed News: आता फुलणार शिवार; जीवामृताच्या वापरामुळे पोत सुधारणार;नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत शेतीशाळा उत्साहात; शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद

घाटनांदूर: बदलता निसर्ग आणि लहरी हवामानामुळे शेती व्यवसाय संकटात असताना, हनुमंतवाडी (ता. अंबाजोगाई) येथील शेतकऱ्यांनी आता विज्ञानाची कास धरली आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत (एनडीकेएसपी) शुक्रवारी आयोजित शेतीशाळेत हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान या विषयावर शेतकऱ्यांना सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले. शेतावरच खते आणि औषधे तयार करून उत्पादन खर्च शून्यावर कसा आणता येईल, यावर या प्रशिक्षणात विशेष भर देण्यात आला..जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुभाष साळवे व उपविभागीय कृषी अधिकारी राहुल गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबवण्यात आला. कीड रोग व्यवस्थापन तज्ज्ञ शिवप्रसाद येळकर यांनी यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांना तांत्रिक विषयांवर विस्तृत माहिती दिली..प्रामुख्याने एप्रिल आणि मे महिन्यात प्रकाश सापळे व बकेट सापळ्यांचा वापर करून हुमणी अळीचे प्रभावी व्यवस्थापन कसे करावे, याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच बेड मेकरच्या सहाय्याने सरी वरंबे तयार करून त्यावर मानवचलित टोकण यंत्राद्वारे खरीप पिकांची लागवड करण्याचे नियोजन समजावून सांगितले..जीवामृताचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकया प्रशिक्षणाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे जीवामृत तयार करण्याचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक. २०० लिटर पाणी, १० किलो शेण, १० लिटर गोमूत्र, गूळ, बेसन आणि सजीव माती यांपासून तयार होणारे हे द्रावण जमिनीची सुपीकता वाढवण्यासाठी कसे गुणकारी आहे, हे प्रत्यक्ष करून दाखवण्यात आले. यामुळे रासायनिक खतांवरील खर्च वाचून जमिनीचा पोत सुधारण्यास मदत होणार आहे..शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसादहे प्रशिक्षण यशस्वी करण्यासाठी केशव सोनपिर यांनी विशेष परिश्रम घेतले. याप्रसंगी संतोष सोनपीर, ओमकेश गीते, दीपक गीते, सूर्यकांत सोनपीर, सुरज सोनपीर, एकनाथ गीते, धनंजय गीते यांच्यासह परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. स्वतःच्या शेतात निविष्ठा तयार केल्यास आर्थिक प्रगती निश्चित होईल, असा विश्वास या शेतीशाळेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाला आहे.