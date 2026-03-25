Udgir Crime : महिलेला फोनवरून शरीर सुखाची मागणी; एकाविरुध्द शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

उदगीर, (जि. लातुर) - शहरातील एका महिलेचा मोबाईलवरुन विनयभंग केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला असून, या प्रकरणी उदगीर शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एका ४७ वर्षीय महीलेच्या फिर्यादीवरून आरोपी महारुद्र सुरवसे (रा. लातूर) याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.२७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी रात्री साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास फिर्यादीच्या राहत्या घरी घडली आहे..आरोपीने फिर्यादीला मोबाईलवरून वारंवार कॉल करून शरीरसुखाची मागणी केली. तसेच व्हॉट्सअॅपवर अश्लील व लज्जास्पद फोटो पाठवून तिचा छळ केला.यापुढे फिर्यादीने पोलिसात तक्रार केल्यास तिला जीवे मारण्याची धमकी देखील आरोपीने दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. तब्येत ठीक नसल्यामुळे तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाल्याचे फिर्यादीने सांगितले..या प्रकरणी बुधवारी (ता.२५) सकाळी १०.४९ वाजता गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक अक्षय पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पोलीस अधिक तपास करीत आहेत.