Education News: बौद्धिक क्षमता वाढवा, नोकऱ्या तुमच्याकडे येतील; राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांचे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन

फुलंब्री : विद्यार्थ्यांनी केवळ पदवी मिळविण्यावर भर न देता आपल्या ज्ञानात आणि बौद्धिक क्षमतेत वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. बौद्धिक क्षमता वाढली, ज्ञानाचा पाया भक्कम झाला तर नोकरीच्या मागे धावण्याची वेळ येणार नाही, तर नोकऱ्याच विद्यार्थ्यांना शोधत येतील, असे प्रतिपादन राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांनी केले..फुलंब्री येथे आयोजित अभिष्टचिंतन सोहळ्यात मंगळवारी ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, शिक्षकांची भूमिका आणि व्यसनमुक्त समाज याबाबत मार्गदर्शन केले. यावेळी आमदार अनुराधा चव्हाण, आमदार सुहास शिरसाट, माजी मंत्री डॉ.नामदेवराव गाडेकर, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष जितेंद्र जैस्वाल, ज्येष्ठ नेते दामू अण्णा नवपुते, सभापती सर्जेराव मेटे, जि.प.सदस्य डॉ.गोपाल वाघ, जि.प.सदस्य निखिल चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष ऐश्वर्या गाडेकर, अल्पसंख्यांक जिल्हाध्यक्ष इलियास शहा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. पुढे बोलतांना श्री.बागडे म्हणाले की, शिक्षणामध्ये डिग्रीपेक्षा डोक्यातील ज्ञान अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी प्रात्यक्षिक शिक्षणाकडे विशेष लक्ष द्यावे. केवळ पास होणे किंवा मेरिटमध्ये येणे हेच शिक्षणाचे अंतिम उद्दिष्ट नसून विद्यार्थ्यांची बौद्धिक क्षमता विकसित होणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्यासाठी शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यावर भर दिला पाहिजे, असे राज्यपाल बागडे यांनी सांगितले. यावेळी शिवाजी पाथ्रीकर, सूचित बोरसे, अश्विनी सोनवणे, सविता फुके, सांडू जाधव,राजू तुपे, राजू डकले, बाळासाहेब तांदळे, योगेश मिसाळ, गजानन नागरे, वाल्मीक जाधव, गणेश राऊत, उत्तम ढोके, अजिनाथ सोनवणे, आनंदा ढोके, रामेश्वर चोपडे, अतुल जाधव, रवी पवार, नरेंद्र देशमुख, विनोद मानकापे, विकास गायकवाड, मयुर कोलते, दत्ता ताठे, यांच्यासह आदींची उपस्थिती होती..वर्गवाढीपेक्षा शिक्षण महत्त्वाचे शाळांमध्ये केवळ वर्गवाढ करण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळते आहे का, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची गोडी निर्माण करण्यासाठी शाळा तसेच गावातील वातावरण पोषक असणे गरजेचे आहे. गावाचे वातावरण चांगले असेल तर विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक क्षमतेच्या विकासालाही चालना मिळते, असे श्री.बागडे यांनी स्पष्ट केले.. ‘स्वतःच्या मुलाप्रमाणे विद्यार्थ्यांची काळजी घेणारा शिक्षकच खरा’विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीत शिक्षकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. जो शिक्षक शाळेतील विद्यार्थ्यांची स्वतःच्या मुलाप्रमाणे काळजी घेतो, त्यांच्या अडचणी समजून घेतो आणि त्यांना योग्य दिशा देतो, तोच खरा शिक्षक आहे, असे राज्यपाल बागडे म्हणाले. विद्यार्थ्यांची इच्छाशक्ती वाढविण्यासोबतच त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करण्याची जबाबदारी शिक्षक आणि समाजाची आहे.. इंग्रजांनी शिक्षण पद्धतीत बदल केला भारताला गुलाम ठेवण्यासाठी इंग्रजांनी सुरुवातीच्या काळात देशाची शिक्षण पद्धती बदलली. इंग्रजी शिक्षणाचा आग्रह धरत शिक्षणव्यवस्थेत बदल करण्यात आले. त्यामुळे आजच्या काळात शिक्षणाकडे केवळ पदवी मिळविण्याचे साधन म्हणून न पाहता विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे माध्यम म्हणून पाहण्याची गरज असल्याचे राज्यपाल श्री.बागडे यांनी नमूद केले..गावागावांत नशामुक्तीची चळवळ उभी करा केंद्र सरकारने नशामुक्त भारत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी गावागावांत नशामुक्तीची जनजागृती करून तरुणांना व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी समाजाने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन राज्यपालांनी केले. सरकारी सेवेत असलेल्या व्यक्तींनीही आपल्या जबाबदारीचे भान ठेवावे. सरकारी कर्मचारी दारूच्या व्यसनाला बळी पडत असतील, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.