Jalna News: हरिनाम सप्ताहातील महाप्रसादही आता चुलीवर; गॅसटंचाई;महिला मोठ्या उत्साहाने करतात पोळी-भाजी बनविण्याचे सेवाकार्य

घनसावंगी: जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम आता ग्रामीण भागातील धार्मिक उत्सवांवरही जाणवू लागला आहे. गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या किमती आणि बाजारपेठेत जाणवणारी टंचाईमुळे असलेल्या अखंड हरिनाम सप्ताहात भाविकांच्या महाप्रसादासाठी गॅसऐवजी पारंपरिक चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आयोजकांवर आली आहे..गेल्या काही दिवसांपासून गॅस पुरवठ्यात व्यत्यय येत असल्याने मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांचे नियोजन कोलमडले आहे. मात्र, या संकटावर मात करण्यासाठी गावातील महिला आणि पुरुष मंडळीने एकत्र येत जुन्या पद्धतीच्या चुली मांडण्यात येत आहेत..तसेच स्वयंपाक देण्यात आलेल्या स्वयंपाक मंडळी कडूनही चुली मांडण्यात येत आहे. एका सप्ताहासाठी लागणाऱ्या डझनभर गॅस सिलिंडरचा खर्च आता लाकूड फाट्यामुळे वाचत आहे. गॅस नसल्याने काम वाढले आहे..मात्र, गावातील महिला मोठ्या उत्साहाने रांगेत बसून पोळी व भाजी बनविण्याचे सेवाकार्य करत आहेत. भक्तीच्या मार्गावर आलेल्या ''महागाईच्या'' संकटावर ग्रामीण भागात एकजुटीने मात केल्याचे चित्र सध्या घनसावंगी तालुक्यात पाहायला मिळत आहे. दुसरीकडे गॅसच्या कमतरतेमुळे चुलीवर तयार होणाऱ्या भाकरी आणि स्वयंपाकाचा स्वाद भाविकांना अधिक आवडत आहे.."आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युद्धाचा परिणाम इंधन आणि गॅस पुरवठ्यावर झाल्याने, त्याचे पडसाद थेट ग्रामीण भागातील पंगतींमध्ये उमटले आहेत. गॅस सिलिंडर वेळेवर मिळत नाहीत आणि मिळाले तरी त्याचे दर परवडणारे नाहीत. त्यामुळे सप्ताहाची परंपरा खंडित होऊ नये म्हणून आम्ही ग्रामस्थांच्या मदतीने जुन्या पद्धतीच्या चुलीवर स्वयंपाक करण्याचा निर्णय घेतला आहे."- लक्ष्मण बोबडे, भाविक तीर्थपुरी.