Paithan News: हर्षी खुर्द येथे २६ वर्षीय तरुणाने जीवन संपविले; कारण अद्याप अस्पष्ट, मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह

-हबीबखान पठाणपाचोड : पैठण तालुक्यातील हर्षी खुर्द येथे सव्वीस वर्षीय तरुणाने राहत्या घरातील पत्र्याच्या अँगलला दोरीच्या साहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना रविवारी (ता. २०) दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास उघडकीस आली असून संकेत लहू पवार असे मृत तरुणाचे नाव आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.याविषयी अधिक माहिती अशी की, हर्षी खुर्द येथील संकेत पवार हा मोलमजुरी करून आपल्या कुटुंबियाचा चरितार्थ चालवत होता. रविवारी (ता.२०) सकाळी सुमारे अकरा वाजता घरातील नातेवाईक कामानिमित्त बाहेर गेल्याने संकेत पवार हा घरी एकटाच होता.दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास शेजारील एक व्यक्ती कामानिमित्त संकेतच्या घरी गेली असता संकेतचा मृतदेह घरातील पत्र्याच्या अँगलला लटकल्याचे पाहवयास मिळाले. या घटनेची माहिती संबंधित व्यक्तीने तातडीने नातेवाईक व पाचोड पोलिसांना दिली..ही माहिती मिळताच पाचोड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन ग्रामस्थांच्या मदतीने संकेत यास फासावरून खाली उतरवून तातडीने पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र, उपस्थित वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संदीपान काळे यांनी तपासणी करून त्याला मृत घोषित केले. या आत्महत्येचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या घटनेची पाचोड पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास बीट जमादार अण्णासाहेब गव्हाणे करीत आहेत..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...दोन दिवसांत दोन जणांनी जीवन संपवलेखादगाव (ता.पैठण) येथील बावन्न वर्षीय सिकंदर हसन शेख या शेतकऱ्याने आपल्या शेतातील लिंबाच्या झाडांला गळफास घेऊन शुक्रवारी (ता.१८) सायंकाळी उशिरा आत्महत्या केली. या घटनेचे विस्मरण होण्यापूर्वीच रविवारी (ता.२०) हर्षी खूर्द (ता.पैठण) येथील संकेत पवार या तरुणाने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची पुनरावृत्ती झाली. एकंदरीत या घटनांमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.