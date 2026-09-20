मराठवाडा

Paithan News: हर्षी खुर्द येथे २६ वर्षीय तरुणाने जीवन संपविले; कारण अद्याप अस्पष्ट, मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह

26 Year Old Man Dies By endlife In Harshi Khurd Paithan: हर्षी खुर्द येथील संकेत पवारने राहत्या घरात गळफास घेऊन जीवन संपविल्याने गावात शोककळा; मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या तरुणाच्या आत्महत्येचे कारण अद्याप गूढ
Paithan News Harshi Khurd Youth Dies By Suicide Cause Unknown Family Depended On His Daily Wage Earnings

Paithan News Harshi Khurd Youth Dies By endlife Cause Unknown Family Depended On His Daily Wage Earnings

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-हबीबखान पठाण

पाचोड : पैठण तालुक्यातील हर्षी खुर्द येथे सव्वीस वर्षीय तरुणाने राहत्या घरातील पत्र्याच्या अँगलला दोरीच्या साहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना रविवारी (ता. २०) दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास उघडकीस आली असून संकेत लहू पवार असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

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