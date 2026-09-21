मराठवाडा

Chha.Sambhajinagar News: चोरीच्या बारा दुचाकी हस्तगत, दोघांना पकडले; सिडको, हर्सूल पोलिसांची कारवाई; ७ लाख २० हजारांचा मुद्देमाल जप्त

हर्सूल-सिडको पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत वालसावंगी येथील दुचाकी चोरट्या टोळीचा पर्दाफाश; १२ दुचाकी जप्त होऊन ,११ गुन्हे उघडकीस
Chha.Sambhajinagar News

Chha.Sambhajinagar News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हर्सूल,: शहरातील विविध भागांतून दुचाकी चोरणाऱ्या टोळीचा हर्सूल पोलिसांनी छडा लावत दोन आरोपींना जेरबंद केले. त्यांच्याकडून चोरीच्या १२ दुचाकी जप्त करण्यात आल्या. त्यांची किंमत ७ लाख २० हजार रुपये आहे.

हर्सूल पोलिस ठाण्यात २९ ऑगस्टला विक्की शेषराव चौथमल (वय २८, रा. जाधववाडी, हर्सूल) यांनी त्यांची दुचाकी घरासमोरून चोरीस गेल्याची तक्रार दिली होती. त्यानुसार पोलिसांनी शोध सुरू केला.

Loading content, please wait...
police
Bike
Two Wheeler
Theft
Marathi News Esakal
www.esakal.com