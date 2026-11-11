Jalna District News : किराणा दुकान फोडून चोरट्यांनी साधला डाव; हस्तपोखरीत ६५ हजारांचा माल लंपास, दुकानदाराच्या फिर्यादीवरून पोलिसांत गुन्हा दाखल

अंबड: जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील हस्तपोखरी येथे अज्ञात चोरट्यांनी किराणा दुकानाचे शटर व पट्ट्या तोडून दुकानातील विविध प्रकारचा किराणा माल चोरून नेल्याची घटना घडली आहे. या चोरीत सुमारे ६५ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल लंपास करण्यात आला आहे. याप्रकरणी अंबड पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील फिर्यादी सिद्धेश्वर रमेश धुगे यांचे अंबड तालुक्यातील हस्तपोखरी किराणा दुकान आहे..मंगळवारी रात्री १० वाजेपासून ते ११ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सकाळी ६.३० वाजेदरम्यान अज्ञात चोरट्यांनी फिर्यादी यांच्या किराणा दुकानाच्या शटरचे लॉक व पट्ट्या तोडून दुकानात प्रवेश केला. त्यानंतर दुकानातील विविध प्रकारचा किराणा माल चोरून नेला..Stories from The Forgotten War : ७४ वर्षांनंतर कोरियन युद्धातील अमेरिकन सैनिक दक्षिण कोरियात परतले; शहीद मित्रांच्या आठवणींनी दाटला कंठ!.चोरीस गेलेल्या मालामध्ये कृष्णा कंपनीच्या २०० मिलिलिटरच्या डब्यांची एक पेटी (एकूण १० लिटर), रॉयल केअर कंपनीच्या १५ लिटर क्षमतेच्या गोडतेलाच्या चार कॅन, प्रत्येकी २५ किलो वजनाच्या तीन व्हील बॅग (एकूण ७५ किलो), सहा किलो काजू, आठ किलो बदाम, १५ किलो मसाला, दहा किलो प्रविण मसाला, दहा किलो मिरची पावडर, दहा किलो हळद, गोडतेलाचे दोन बॉक्स (एकूण ३२ लिटर), गोडतेलाचे आणखी दोन बॉक्स (एकूण ५० लिटर), तीन हजार नग व्हील साबण असलेली एक पेटी, ६० लिटर सोयातेल, पाच किलो गोवर्धन तूप, चार किलो प्रभात तूप, संतूर साबणाची एक पेटी तसेच इतर किराणा साहित्याचा समावेश आहे..चोरीस गेलेल्या या सर्व मुद्देमालाची एकूण किंमत अंदाजे ६५ हजार रुपये असल्याचे फिर्यादी यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. या प्रकरणी अंबड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा तपास सहाय्यक फौजदार तागवाले हे करत आहे. अशी माहिती ठाणे अंमलदार रामराव चापलकर यांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.