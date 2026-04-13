Hingoli News: तहानलेल्या वानरांसाठी पाण्याची सोय; हयातनगर येथील शेतकरी विजय पाटील यांचा पुढाकार

हयातनगर: सध्या उन्हाचा कडाका वाढल्याने पशुपक्षीही पाण्यासाठी कासावीस झाले आहेत. या परिस्थितीत येथील शेतकरी विजय पाटील यांनी दाखवलेली संवेदनशीलता चर्चेचा विषय ठरली आहे. त्यांनी आपल्या शेतात तहानलेल्या वानरांसाठी पाण्याची व्यवस्था केली आहे..वाढत्या तापमानामुळे परिसरातील पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत कोरडे पडले आहेत. त्यामुळे उन्हामुळे व्याकुळ झालेल्या वानरांना तहान भागवण्यासाठी शेतशिवाराकडे धाव घ्यावी लागत आहे. दुपारच्या वेळी सूर्य आग ओकत असल्याने वानरे शेतातील मोठमोठ्या झाडांच्या सावलीत आश्रय घेत आहेत..वानरांची अवस्था पाहून विजय पाटील यांनी आपल्या शेतात पाण्याची सोय केली. त्यांनी आपल्या शेतात, झाडांच्या सावलीखाली पाण्याचा हौद ठेवला असून तेथे वानरे आपली तहान भागवत आहेत. पाणी पिऊन तृप्त झालेली वानरे तासन् तास झाडांच्या विसाव्याला बसलेली असतात.." सध्या उन्हाची तीव्रता वाढल्याने तहान भागवण्यासाठी वानरांची भटकंती सुरू होती. हे पाहून मी माझ्या शेतात त्यांच्यासाठी पाण्याची व्यवस्था केली. ते येथे आपली तहान भागवून तृप्त होतात. त्यामुळे खूप समाधान मिळते. इतर शेतकऱ्यांनीही आपल्या परीने शक्य असेल तिथे अशी सोय करावी."-विजय पाटील , शेतकरी.शेतकऱ्याची बांधिलकीविजय पाटील यांची सामाजिक बांधिलकी आणि त्यांनी दाखवलेल्या भुतदयेचे परिसरात कौतुक होत आहे. हयातनगरच्या या जागरूक शेतकऱ्याने सर्वांसमोर एक आदर्श ठेवला आहे.