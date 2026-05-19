Ambajogai Accident: अंबाजोगाईत दुर्दैवी घटना; पोहताना भूलशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. अभिमन्यू तरकसे यांचा तलावात बुडून मृत्यू, काळवटी तलाव पुन्हा ठरला जीवघेणा..

अंबाजोगाई: येथील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील भूलशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. अभिमन्यू तरकसे (वय ५८) यांचा मंगळवारी (ता.१९) सकाळी साडेसहा वाजता काळवटी साठवण तलावात पोहताना बुडून मृत्यू झाला. या घटनेमुळे शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे..डॉ. अभिमन्यू तरकसे हे प्रकृती सुदृढ ठेवण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून नित्याने शहरालगतच्या काळवटी साठवण तलावात पोहण्यासाठी जात होते. नेहमीप्रमाणे मंगळवारी सकाळी ते एकटेच पोहण्यासाठी तलावात उतरले. पाण्यात उतरण्यापूर्वी त्यांनी सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून आपल्या कमरेला पाण्याची रिकामी बाटल बांधली होती. परंतू काही वेळानंतर तलावातील सांडव्याच्या बाजूला एक मृतदेह तरंगताना पोहण्यास आलेल्यांना दिसला. त्यांनी जवळ जाऊन खात्री केली असता, हा मृतदेह डॉ. तरकसे यांचाच असल्याचे स्पष्ट झाले..घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला आणि मृतदेह शवविच्छेदनासाठी स्वामी रामानंद तीर्थ रुग्णालयात पाठवला. डॉ. तरकसे यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण काय? त्यांना पोहताना हृदयविकाराचा झटका आला की अन्य काही घडले, याचा खुलासा शवविच्छेदनानंतर स्पष्ट होणार आहे..डॉ. अभिमन्यू तरकसे हे मूळचे धावडी (ता.अंबाजोगाई) येथील रहिवासी आहेत. अंबाजोगाईच्या स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालयातच त्यांनी वैद्यकीय पदवी घेतली. याच महाविद्यालयातून त्यांनी भूलशास्त्र विषयात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. सध्या ते स्वाराती मध्येच भूलशास्त्र विभागप्रमुख होते. त्यांच्या पश्चात आई, वडील, पत्नी दोन मुले असा परिवार आहे..वर्षभरात दुसरा बळीयाच तलावात पोहताना आठ महिन्यापूर्वीच पंचायत समितीमधील कर्मचारी विश्वनाथ बुरांडे यांचा बुडून मृत्यू झाला होता. त्यानंतर डाॅ. अभिमन्यू तरकसे यांच्या माध्यमातून दुसरा बळी या तलावात गेला. यापूर्वीही अशा अनेक घटना या तलावात झालेल्या आहेत. त्यामुळे या धोकादायक तलावात पोहण्यासाठी बंदी घालणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.