Deglur Hospital News: देगलूर तालुक्यात आरोग्यसेवेला चालना; १०० खाटांच्या अत्याधुनिक रुग्णालय इमारतीस २२.९७ कोटींचा प्रकल्प, स्थानिकांना मोठा दिलासा

देगलूर : देगलूर उपजिल्हा रुग्णालयाच्या १०० खाटांच्या श्रेणीवर्धन दवाखाना इमारतीच्या बांधकामासाठी निधी मंजूर झाल्याने तालुक्यात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पामुळे परिसरातील नागरिकांना अधिक सक्षम, आधुनिक आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार आहेत..या कामासाठी आ.जितेश अंतापूरकर यांनी सातत्याने शासन दरबारी पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांची दखल घेत राज्याचे आरोग्यमंत्री मा. प्रकाशजी आबिटकर यांनी विशेष सहकार्य करत निधी मंजुरीसाठी पुढाकार घेतला.दरम्यान, आ. अंतापूरकर यांनी मुंबई येथे आरोग्यमंत्री प्रकाशजी आबिटकर यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन या निर्णयाबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक आभार मानले. यावेळी त्यांनी देगलूर तालुक्यातील आरोग्य सुविधांच्या उन्नतीसाठी आणखी सहकार्य करण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली..१०० खाटांच्या अत्याधुनिक रुग्णालय इमारतीमुळे देगलूर आणि परिसरातील रुग्णांना उपचारासाठी मोठ्या शहरांकडे धाव घ्यावी लागणार नाही. स्थानिक स्तरावरच आवश्यक वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होऊन आरोग्य व्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे.तालुक्याच्या विकासासाठी अशाच पद्धतीने विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी आपण कटिबद्ध असून, जनतेच्या सहकार्याने विकासकामांना पुढेही गती देण्यात येईल, असा विश्वास आ.जितेश अंतापूरकर यांनी व्यक्त केला..ज्या मतदारांनी मला भरघोस मतानी विधानसभेत पाठवले त्यांच्या आरोग्याच्या प्रश्नांसाठी मी माझे सर्वस्व पनाला लावीन, यामध्ये श्रेयवाद घेऊन मी कोणाला दुखवीत अथवा टीका करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.आमदार जितेश अंतापुरकर.खाटांच्या रुग्णालय उन्नतीकरणासाठी तब्बल २२.९७ कोटींचा प्रकल्प...देगलूर येथील १०० खाटांच्या शासकीय रुग्णालयाच्या उन्नतीकरणासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत तब्बल २२.९७ कोटींच्या प्रकल्पास अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, यामध्ये इमारत बांधकाम, अत्याधुनिक सुविधा व पूरक कामांचा समावेश आहे.या प्रकल्पात इमारत बांधकामासाठी सर्वाधिक ₹१,१८२.१३ लाखांची तरतूद करण्यात आली असून, इलेक्ट्रिफिकेशन, वातानुकूलन, फायर फायटिंग, लिफ्ट आदी सुविधांसाठी मोठा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. तसेच पाणीपुरवठा, स्वच्छता व फर्निचर यासाठीही स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.या प्रकल्पामुळे देगलूर व परिसरातील नागरिकांना आधुनिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार असून, रुग्णसेवेत मोठी सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र, मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष कामास गती देणे व वेळेत पूर्ण करणे हीच खरी प्रशासनासमोरील कसोटी ठरणार आहे.