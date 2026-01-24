Badrapur Crime : पत्नीचा खून केल्याच्या संशयावरून पतीला घेतले ताब्यात; हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याचा केला बनाव

- गोविंद बर्दापूरबर्दापूर - सालगडी म्हणून काम करणाऱ्या पतीने पत्नीच्या डोक्यात काठीने मारून तिचा निर्घृण खून केला. तिचा हा मृत्यू हृदयविकाराने झाल्याचा बनाव करून मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी गावी नेला. मात्र, बर्दापूर पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे शुक्रवारी (ता.२३) रोजी ही घटना उघडकीस आली. या घटनेचा बर्दापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे..दरम्यान अंत्यविधी पूर्वीच पोलिसांनी मृतदेहासह पतीला ताब्यात घेतले होते. ही घटना बर्दापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हातोला (ता.अंबाजोगाई) शिवारात घडली असून. शीलाबाई सुरेश शेरफुले (वय-४१, रा. आलुर, ता. देगलूर, जि. नांदेड) असे मृत महिलेचे नाव आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरेश शेरफुले हा अंबाजोगाई तालुक्यातील हातोला येथील एका शेतकऱ्याच्या शेतात सालगडी म्हणून पत्नीसह राहत होता. गावाकडे जाण्याच्या कारणावरून चार दिवसापुर्वी त्या पती, पत्नीमध्ये वाद झाला होता..या कारणावरून रागाच्या भरात सुरेशने जाड काठीने शीलाबाईच्या डोक्यात मारहाण केली. त्यात शीलाबाईचा जागीच मृत्यू झाला. त्यानंतर सुरेशने हा खून लपवण्यासाठी परिसरातील लोकांना व गावाकडील नातेवाईकांना शीलाबाईचा हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याचे खोटे सांगितले.हा गुन्हा लपवण्यासाठी सुरेशने तातडीने भाड्याने गाडी करून मृतदेह घेऊन थेट देगलूर तालुक्यातील आलुर येथे नेला. मात्र, बर्दापूर पोलिसांना या संशयास्पद मृत्यूची गुप्त माहिती मिळाली. बर्दापूरचे सहायक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर कांबळे यांनी देगलूर पोलिसांशी संपर्क साधला. देगलूरचे पोलीस उपनिरीक्षक गोपाळ सूर्यवंशी यांनी तातडीने आलुर गाव गाठले..तिथे शीलाबाईच्या माहेरच्या लोकांनाही डोक्यावरील जखमा पाहून संशय आला होता. पोलिसांनी अंत्यसंस्कारापूर्वीच मृतदेह ताब्यात घेऊन पती सुरेशला ताब्यात घेतले. सध्या संशयित आरोपी असलेल्या पतीला बर्दापूर पोलिसांनी अटक केले असून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी स्वाराती रुग्णालयात पाठवला होता. या प्रकरणी शनिवारी (ता. २४) रोजी बर्दापूर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल झाला आहे. घटनेचा तपास बर्दापूर पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.