मराठवाडा

Badrapur Crime : पत्नीचा खून केल्याच्या संशयावरून पतीला घेतले ताब्यात; हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याचा केला बनाव

सालगडी म्हणून काम करणाऱ्या पतीने पत्नीच्या डोक्यात काठी मारून निर्घृण खून केला.
Crime

Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- गोविंद बर्दापूर

बर्दापूर - सालगडी म्हणून काम करणाऱ्या पतीने पत्नीच्या डोक्यात काठीने मारून तिचा निर्घृण खून केला. तिचा हा मृत्यू हृदयविकाराने झाल्याचा बनाव करून मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी गावी नेला. मात्र, बर्दापूर पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे शुक्रवारी (ता.२३) रोजी ही घटना उघडकीस आली. या घटनेचा बर्दापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे.

Loading content, please wait...
crime
death
Arrested
heart attack
Accused
wife and husband

Related Stories

No stories found.