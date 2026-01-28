मराठवाडा

Pankaja Munde : अजित दादांच्या जाण्याने मनाला चटका - पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केल्या शोक भावना

Ajit Pawar Death Reactions : दादा अशी exit घ्यायची नव्हती!! ... तुम्ही जीवाला चटका लावून गेलात... तुम्ही सदैव स्मरणात रहाल...
pankaja munde and ajit pawar

pankaja munde and ajit pawar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

परळी - दादा अशी exit घ्यायची नव्हती!! ... तुम्ही जीवाला चटका लावून गेलात... तुम्ही सदैव स्मरणात रहाल.. तुमच्याबरोबर प्रवास केला, चर्चा केल्या, अगदी गप्पाही खूप मारल्या.. तुमचा राजकिय आणि अकॅडमिक सेन्स खूप जबरदस्त होता. तुमच्या भाषणातून, विनोद बुद्धीने तुम्ही अनेकांना स्पष्ट बोलूनही हसवलं.. पण आज तुमच्या जाण्याने तुम्ही कार्यकर्त्यांना रडवलं..असा अनुभवी नेता होणे नाही .. महाराष्ट्र एका डायनामिक नेत्याला मुकला.. गोपीनाथ मुंडे परिवारातर्फे आदरांजली, अशा शब्दांत पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग व पशुसंवर्धन विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी श्रद्धांजली वाहिली.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Baramati
Pankaja Munde
death
Maharashtra Politics
Plane Crash

Related Stories

No stories found.