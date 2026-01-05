मराठवाडा

Dharashiv Accident : नियोजित वधू-वराचा अपघातामध्ये मृत्यू

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६५ वर दस्तापूर गावाजवळ टँकरने दुचाकीस धडक दिल्याने अपघातात नियोजित वधू-वरांचा जागीच मृत्यू झाला.
baban pawar and rohini rathod

baban pawar and rohini rathod

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळकोट - दस्तापूर (ता. लोहारा, जि. धाराशिव) येथे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६५ वर दस्तापूर गावाजवळ टँकरने दुचाकीस धडक दिल्याने अपघातात नियोजित वधू-वरांचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता. ४) दुपारी दोनच्या सुमारास घडली.

Loading content, please wait...
accident
death
bride
Couple
Groom

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com