Pratap Sarnaik : अजितदादांच्या जाण्याने मन् सुन्न; प्रताप सरनाईक यांचं भावूक पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल

येरमाळा - महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजित दादा पवार यांच्या अपघाती निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला आहे.बुधवारी बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात अजितदादांचे दुर्दैवी निधन झाले..गुरुवारी बारामतीमध्ये शासकीय इतमामात, अश्रूच्या साक्षीने त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या जाण्याने केवळ राज्याने एक कर्तृत्ववान नेता गमावलेला नसून,असंख्य कार्यकर्त्यांनी आपला आधारवड हरपला आहे.या पार्श्वभूमीवर राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी समाजमाध्यमावर अजितदादांना उद्देशून एक अत्यंत भावनिक पत्र लिहिले असून, या पत्राने राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्यांच्या डोळ्यांत पाणी आणले आहे..पत्रात सरनाईक लिहितात. "प्रिय अजितदादा, आज हे पत्रपत्रात सरनाईक लिहितात, 'प्रिय अजितदादा, आज हे पत्र लिहिताना जणू वेळ थांबलेली आहे. मन अजूनही मान्य करायला तयार नाही की तुम्ही आपल्यात नाहीत. आठवणी मात्र कायम सोबत राहणार आहेत. 'गेली तब्बल ३० ते ३५ वर्षे अजितदादांसोबतचा प्रवास हा आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे..विद्यार्थी संघटनेतील एक साधा कार्यकर्ता म्हणून पहिल्यांदा अजितदादांना भेटल्यापासून ते युवक काँग्रेस,ठाणे महापालिकेतील नगरसेवक आणि पुढील राजकीय प्रवासात अजितदादांचे मार्गदर्शन सतत लाभल्याचे त्यांनी भावनिक शब्दांत सांगितले आहे. नगरसेवक आणि पुढील राजकीय प्रवासात अजितदादांचे मार्गदर्शन सतत लाभल्याचे त्यांनी भावनिक शब्दांत सांगितले आहे..'दादा, तुमचं जाणं म्हणजे केवळ एका मोठ्या नेत्याचं जाणं नाही, तर माझ्या आयुष्यातील एका मार्गदर्शकाचं, एका आपुलकीच्या माणसाचं जाणं आहे,' असे लिहित सरनाईक पुढे म्हणतात की, बारामतीला झालेल्या भेटीगाठी केवळ राजकारणापुरत्या कधीच मर्यादित नव्हत्या. काम कसे करावे, स्वच्छता कशी ठेवावी, माणसांशी नाती कशी जपावीत - हे सगळे धडे अजितदादांकडून मिळाले..अजितदादांचे प्रेम आणि पाठबळ कायम पाठीशी असल्याची आठवण सांगताना सरनाईक लिहितात, 'प्रतापला मदत करायचीय,' असे तुम्ही हसत म्हणायचात आणि मी मागे वळून पाहिले की तुमचे भक्कम पाठबळ कायम माझ्या पाठीशी उभे असायचे.'जुलै २००८ मधील सिद्धिविनायक मंदिरातील एक प्रसंगही त्यांनी पत्रात नमूद केला आहे. त्या वेळी दिलेला रत्नजडित मोबाईल हाकेवळ एक भेटवस्तू नसून, अजितदादांच्या प्रेमाचे प्रतीक असल्याचे ते सांगतात. 'आजही लोक त्या घटनेमुळे मला ओळखतात. त्यामागे तुमचंच नाव आहे,' असे त्यांनी नमूद केले..पत्राच्या शेवटी सरनाईक यांनी अत्यंत हळव्या शब्दांत आपल्या भावना व्यक्त करत लिहिले आहे, 'कालच कॅबिनेटची बैठक संपल्यानंतर मी तुम्हाला ९ तारखेचं आमंत्रण दिलं होतं... आणि आज तुम्ही नाहीत. हे अजूनही खरं वाटत नाही. आमच्या नात्यात कधी कोणी आड आलं नाही. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन तुम्ही मला आपलंसं केलंत. तो विश्वास, ते प्रेम मी आयुष्यभर जपेन.'.भावपूर्ण श्रद्धांजली दादा... तुमची उणीव शब्दांत मांडता येणार नाही,'अशा शब्दांत त्यांनी पत्राचा शेवट केला आहे. प्रताप सरनाईक यांचे हे भावनिक पत्र सध्या समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, अजितदादांशी असलेल्या त्यांच्या जिव्हाळ्याच्या नात्याचे दर्शन घडवत आहे. अजित पवार यांच्या निधनाने निर्माण झालेली पोकळी कधीही न भरून निघणारी असून, महाराष्ट्राच्या राजकारणात हा धक्का दीर्घकाळ जाणवत राहील, अशी भावना सर्वत्र व्यक्त होत आहेभावपूर्ण श्रद्धांजली दादा... तुमची उणीव शब्दांत मांडता येणार नाही,' अशा शब्दांत त्यांनी पत्राचा शेवट केला आहे..प्रताप सरनाईक यांचे हे भावनिक पत्र सध्या समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, अजितदादांशी असलेल्या त्यांच्या जिव्हाळ्याच्या नात्याचे दर्शन घडवत आहे. अजित पवार यांच्या निधनाने निर्माण झालेली पोकळी कधीही न भरून निघणारी असून, महाराष्ट्राच्या राजकारणात हा धक्का दीर्घकाळ जाणवत राहील, अशी भावना सर्वत्र व्यक्त होत आहे..