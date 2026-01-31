मराठवाडा

Pratap Sarnaik : अजितदादांच्या जाण्याने मन् सुन्न; प्रताप सरनाईक यांचं भावूक पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल

९ तारखेचे आमंत्रण दिले मात्र आज तुम्ही नाहीत ! परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे अजितदादांना भावनिक पत्र.
येरमाळा - महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजित दादा पवार यांच्या अपघाती निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला आहे.बुधवारी बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात अजितदादांचे दुर्दैवी निधन झाले.

