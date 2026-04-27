Jalna News: उन्हाच्या तप्त झळांनी नागरिक हैराण; कमाल तापमान ४२.९, तर किमान २८.३ अंशांवर; रस्त्यांवर शुकशुकाट

जालना: शहरासह जिल्ह्यात उष्णतेची लाट अधिक तीव्र होत असून तापमानाचा पारा आता ४३ अंशांच्या उंबरठ्यावर पोचला आहे. रविवारी (ता. २६) कमाल तापमान ४२.९ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २८.३ अंश सेल्सिअसवर गेल्याची नोंद तालुक्यातील खरपुडी येथील कृषी विज्ञान केंद्रात झाली. दरम्यान, या वाढत्या उकाड्याने नागरिक हैराण झाले असून दुपारी रस्त्यांवर शुकशुकाट पाहायला मिळत आहे. .शहरासह जिल्हाभरात रात्रीही तापमानात विशेष घट होत नसल्याने उकाड्याने नागरिकांची झोपमोड होत आहे. दरम्यान, गेल्या दोन दिवसांपासून तापमानात सातत्याने वाढ होत असल्याने उष्माघाताचा धोका निर्माण झाला आहे..विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि बाहेर काम करणारे कामगार यांना याचा मोठा फटका बसत आहे. दरम्यान, रविवारी (ता. २६) जालन्याचे कमाल तापमान ४२.९ अंश तर किमान तापमान २८.३ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेल्याने नागरिकांनी काळजी घ्यावी, विनाकारण घराच्या बाहेर पडणे टाळावे, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने केले आहे.."मागील दोन दिवसांपासून तापमानाचा पारा ४२ अंशांच्या वर गेला असून ही परिस्थिती कायम राहणार नाही. तापमानात पुन्हा घट होऊन या महिन्याच्या शेवटपर्यंत तापमान ४० अंशांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र, नागरिकांनी उन्हापासून स्वतःचे संरक्षण करावे. कारण या काळात उष्माघाताचा धोका अधिक उद्भवू शकतो."- प्रा. पंडित वासरे, हवामान तज्ज्ञ.हे करा उपायपुरेसे पाणी प्या, तहान लागली नसली तरीही दर अर्ध्या तासाच्या फरकाने पाणी प्या.घराबाहेर पडताना डोके झाकण्यासाठी छत्री अथवा टोपीचा वापर करा.दुपारी १२ ते तीनदरम्यान घराबाहेर जाणे टाळा.सूर्यप्रकाशापासून वाचण्यासाठी घरातील पडदे आणि झडपांचा वापर करा.हलकी, पातळ व सच्छिद्र सुती कपडे वापरावेत.अशक्तपणा, डोकेदुखी, सतत येणारा घाम आदी उन्हाचा झटका बसण्याची चिन्हे ओळखावीत, चक्कर येत असल्यास तत्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.गुरांना किंवा पाळीव प्राण्यांना छावणीत किंवा सावलीत निवारागृहात ठेवा. त्यांना पुरेसे पाणी पिण्यास द्यावे.घर थंड ठेवण्यासाठी पडदे शटर व सनशेडचा वापर करावा. थंड पाण्याने वेळोवेळी स्नान करावे.कामाच्या ठिकाणी जवळच थंड पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी.सूर्यप्रकाशाचा थेट संबंध टाळण्यासाठी कामगारांना सूचित करावे.पहाटेच्या वेळी जास्त कामाचा निपटारा करावा. बाहेर काम करीत असल्यास मध्ये-मध्ये विश्रांती घेऊन नियमित आराम करावा.