Gevrai Floods: अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे गेवराईत शेतपिकांचे मोठे नुकसान; आमदारांनी पंचनामे करण्याचे आदेश दिले

गेवराई : शनिवारच्या रात्री अतिवृष्टी झाल्यामुळे शेती आणि पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेले आहे. गोदावरी नदी आणि उपनद्यांना पूर आल्यामुळे अनेक ठिकाणी विशेषतः गोदावरी नदीकाठच्या भागांमध्ये अनेक गावांचा संपर्क तुटला होता. .गेवराई राक्षसभुवन रस्त्यावरील गंगावाडी नजीकच्या पुलावर अमृता नदीचे पाणी आल्यामुळे या भागातील रहदारी बंद होती. रविवारी गेवराईचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी पूरग्रस्त भागात ठिक ठिकाणी भेटी देऊन नुकसानीची पाहणी करून नुकसानग्रस्तांना शेतक-यांना धिर दिला..गेवराईच्या राजापूर, काठोडा, सावळेश्वर, म्हाळस पिंपळगाव यासह गोदावरी नदीकाठच्या गावातील नुकसानीची पाहणी रविवारी आमदार विजयसिंह पंडित व तहसीलदार संदीप खोमणे यांनी केली. अनेक ठिकाणी महापुराचे पाणी लोकांच्या घरात गेल्यामुळे शेतीबरोबरच घरांचेही नुकसान झालेले आहे..मागील दोन दिवसांपासून शेतात पाणी साठून राहिल्यामुळे उभ्या पिकांचेही मोठे नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे शेती, उभी पिके, पशुधन, शेतातील गोठे, शेतघर यासह वाडी, वस्त्यावरील राहती घरे यांचे अतिवृष्टी, मुसळधार पाऊस आणि महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश आमदार विजयसिंह पंडित यांनी प्रशासनाला दिले आहेत..गोदावरी शिवारात सरासरी पेक्षा आधिकचा पाऊसगेवराई विधानसभा मतदारसंघातील गोदाकाठच्या भागांमध्ये सरासरीपेक्षा अधिकचा पाऊस अक्षरशः ढगफुटी सारखा झाल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली. गव्हाणथडी, काळेगाव ता. (माजलगाव) यासह संपूर्ण गेवराई विधानसभा मतदारसंघात ज्या ज्या ठिकाणी अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेले असेल त्या सर्व नुकसानग्रस्तांना शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार असून, या संकटा बाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना माहिती दिली असल्याचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी सांगीतले.यावेळी महसूल विभागाचे कर्मचारी तसेच जयभवानी कारखान्याचे व्हाईस चेअरमन भाऊसाहेब नाटकर त्यांच्या समवेत होते..माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांनीही केली पाहणीशनिवार झालेल्या ढगफुटी सदृश पावसाने गेवराई तालुक्यातील गोदावरी नदीच्या काठावर शेतपिकाचे मोठे नुकसान झाले.माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांनी तालुक्यातील म्हाळस पिंपळगाव, सावळेश्वर या ठिकाणी जाऊन नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करून शेतक-यास धीर दिला..