मराठवाडा

Gevrai Floods: अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे गेवराईत शेतपिकांचे मोठे नुकसान; आमदारांनी पंचनामे करण्याचे आदेश दिले

Heavy Rains & Floods Damage Crops in Gevrai: गेवराई तालुक्यातील अतिवृष्टी व महापुरामुळे शेती, उभी पिके आणि घरांचे नुकसान झाले. आमदार विजयसिंह पंडित यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली.
Gevrai farmers crop loss

Gevrai farmers crop loss

Sakal

भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई : शनिवारच्या रात्री अतिवृष्टी झाल्यामुळे शेती आणि पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेले आहे. गोदावरी नदी आणि उपनद्यांना पूर आल्यामुळे अनेक ठिकाणी विशेषतः गोदावरी नदीकाठच्या भागांमध्ये अनेक गावांचा संपर्क तुटला होता.

Loading content, please wait...
rain
Farmer
Crop Damage
flood hit villages
georai
Flood damage to crops
Village Development Awards

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com