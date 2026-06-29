Ambad Rain: अंबडमध्ये पावसाचा कहर! नाले तुंबले, रस्त्यांवर पूरसदृश स्थिती, वाहतूक विस्कळीत

अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड शहरास परिसरात सोमवारी (ता.29) दुपारी चार ते साडे चार वाजेच्या सुमारास पावसाने धुवांधार पावसाने हजेरी लावली.शाळा, महाविद्यालय सुटल्यानंतर ग्रामीण भागातील वाडी, वस्ती व तांड्यावरील विद्यार्थी यांची बसस्थानकात पाऊस अंगावर झेपत एकच धांदल उडाली होती. .Heritage Tourism: जुन्या वाड्यांना मिळणार पर्यटनाचा नवा चेहरा! सरकार देणार ४० कोटींपर्यंत अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ, काय आहे योजना ?.रस्त्यावरील, पादचारी, वाहन चालक यांना रस्त्यावरून घर गाठताना रस्त्यावरून वाहणाऱ्या पाण्याच्या वाहणाऱ्या पाटातून रस्ता शोधताना अक्षरशः तारेवरची जीवघेणी कसरत करावी लागली. नगर पालिकेने पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाई व स्वच्छता राबविणे यासह आदी मोहीम राबविणे गरजेचे होते..मात्र वेळेत कामे पूर्ण न करण्यात आल्याने शहरात अनेक ठिकाणी गटार नाल्या तुडुंब भरून रस्त्यावर वाहत होत्या.याचबरोबर अनेकांच्या घरात पाणी शिरल्याने नागरिकांची चांगलीच गैरसोय झाली. जोरदार पावसामुळे अनेक दुचाकी वाहन चालक व पादचारी रस्त्यावर घसरून पडल्याच्या घटना घडली. .Makhan Malai: ना रबडी, ना आईस्क्रीम... तोंडात विरघळणारी सीतापूरची 'मक्खन मलाई' आहे खास का? केसर, खवा अन् सुक्या मेव्याचा अद्भूत मिलाफ.दुपारच्या नंतर अनेक अचानक जोरदार पावसाने हजेरी लावल्याने अनेकांनी रेनकोट,छत्री चा आधार घेतला. तर अनेकाना पावसापासून बचाव करण्यासाठी हॉटेल, उपहारगृहाचा आधार घ्यावा लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.