मराठवाडा

Ambad Rain: अंबडमध्ये पावसाचा कहर! नाले तुंबले, रस्त्यांवर पूरसदृश स्थिती, वाहतूक विस्कळीत

Heavy rainfall causes waterlogging in Ambad Jalna: धुवांधार पावसाने अंबड शहर ठप्प; नाले तुंबल्याने रस्त्यांवर पाणी, घरातही पाणी शिरल्याने नागरिकांचे हाल, अपघातांच्या घटना वाढल्या
Heavy Downpour Brings Ambad to a Standstill; Commuters Face Major Hardship

Heavy Downpour Brings Ambad to a Standstill; Commuters Face Major Hardship

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड शहरास परिसरात सोमवारी (ता.29) दुपारी चार ते साडे चार वाजेच्या सुमारास पावसाने धुवांधार पावसाने हजेरी लावली.शाळा, महाविद्यालय सुटल्यानंतर ग्रामीण भागातील वाडी, वस्ती व तांड्यावरील विद्यार्थी यांची बसस्थानकात पाऊस अंगावर झेपत एकच धांदल उडाली होती.

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