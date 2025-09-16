Jalna Flood: शहरात पावसाचा हाहाकर सीना कुंडलिका नदीला पूर; शहरातील सखल भागात साचले पाणी

जालना : जालना शहरासह परिसरात सोमवारी (ता.१५) रात्री रात्रभर मेघगर्जना, विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पाऊस झाला. या जोरदार पावसाने शहरातून वाहणाऱ्या सिना - कुंडलिका नदीला पूर आला होता..मध्यरात्री दीड ते दोन वर्षाच्या सुमारास कुंडलिका नदीपात्रातील पाणी पुलावरून वाहून लक्कडकोट परिसरात शिरले. त्यामुळे नागरिकांना रात्र जागून काढावी लागली. शिवाय शहरातील ठीक- ठिकाणी सकल भागात पावसाचे पाणी साचल्या असून अनेकांच्या घरात पाणी शिरले आहे..शहरात सोमवारी (ता.१५) दुपारी चार वाजेपासून पावसाला सुरुवात झाली होती. पावसाची संततधार रात्री दहा वाजेपर्यंत सुरू होती. रात्री दहा वाजेनंतर शहरात जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. विजांच्या कडकडाटसह मेघागर्जनेत मंगळवारी (ता.१६) पहाटेपर्यंत शहरात पाऊस सुरू होता. या पावसामुळे मध्यरात्रीनंतर संपूर्ण शहरातील वीज ही गुल झाली हाती. .जोरदार पावसामुळे शहरातून वाहणाऱ्या सीना - कुंडलिका नदीला पूर आला होता. लक्कडकोट, राजमल टाकी, बस स्थानक आदी पुलावरून नद्यांचे पाणी वाहिले. शिवाय लक्कडकोट परिसरातील कुंडलिका नदी पात्राचे पाणी शिरले होते. या पावसामुळे आमदार अर्जुन खोतकर, माजी आमदार राजेश टोपे यांची निवासस्थानी असलेल्या भाग्यनगर भाग पाण्याखाली गेला आहे..SSC-HSC Board Exam 2026 : दहावी-बारावी परीक्षा; नोंदणी एक ऑगस्टपासून होणार.याशिवाय मंमादेवी ते रेल्वे स्थानक मार्गावरील अनेक हॉटेलसह इतर दुकानांमध्ये पावसाचे पाणी शिरले आहे. शहरातील गुरु भवन भागात ही पावसाचे पाणी साचले होते. तसेच रात्री बस स्थानक परिसर ही जलमय झाले होता. या पावसामुळे अनेकांच्या घरात पाणी शिरले असून संसार उपयोगी वस्तूंचे नुकसान झाले आहे. दरम्यान सीना- कुंडलिका नदीचा पूर ओसरला असून नदी सध्या दुथडी भरून वाहत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.