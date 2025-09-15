Sillod Rain : तीन तासाच्या पावसाने सर्वत्र दाणादाण; आमठाणा मंडळात 70 मिलिमीटर पाऊस, नऊ गावांचा काही तासासाठी तुटला संपर्क

सिल्लोड - तालुक्यातील आमठाणा मंडळात तीन तासात झालेल्या ढगफुटीमुळे 70 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. पावसाचा जोर मध्यरात्री मोठा होता यामुळे या परिसरातील नदी, नाले दुथडीसह पात्र सोडून वाहिल्यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होऊन अनेक ठिकाणी शेतजमिनी खरडून गेल्या..चारनेर लघु पाझर तलावात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक झाल्याने पाझर तलाव फुटण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होतो. तलावाच्या पाळूवरून पाणी बाहेर फेकल्या जाऊ लागल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले होते. पावसाच्या तडाख्याने घाटनांद्रा, धारला, चारनेर, चारनेरवाडी, पेंडगाव, देऊळगाव बाजार, आमठाणा, धावडा, चिंचवण या गावांना पाण्याचा वेढा पडला होता..तर धावडा, शेखपूर गावातील शाळांमध्ये पाणी शिरले होते. महसूलसह सिंचन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी जाऊन परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवले. तीन तासाच्या पावसाने तालुक्यातील खेळणा मध्यम प्रकल्प, चारनेर लघु प्रकल्प ओसंडून वाहू लागले तर चारणा, केळणा नद्या दुथडी भरून वाहू लागल्या आहेत..या गावांचा तुटला होता संपर्करात्रीच्या सुमारास झालेल्या मुसळधार पावसामुळे तालुक्यातील घाटनांद्रा, धारला, चारनेर चारनेरवाडी, पेंडगाव, देऊळगाव बाजार, आमठाणा, धावडा चिंचवण या गावांचा सकाळच्या सुमारास संपर्क काही तासासाठी तुटला होता. आता परिस्थिती नियंत्रणात असल्याची माहिती तहसीलदार सतीश सोनी यांनी दिली..तालुक्यातील आमठाणा मंडळ व परिसरातील गावांमध्ये मध्यरात्री ढगपुटी सदृश्य पाऊस झाला. अतिवृष्टीमुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार तहसीलदार, सिंचन व इतर शासकीय अधिकाऱ्यांना या गावात थांबून आवश्यक व तातडीच्या उपयोजना करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या..त्याअनुषंगाने अधिकाऱ्यांनी गावात जावून परिस्थिती पूर्व पदावर येण्यासाठी कार्यवाही करून आढावा घेतला. परिस्थितीवर शासन यंत्रणा नियंत्रण ठेवून आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून शासनास अहवाल सादर करण्याचा सूचना तहसीलदार यांना देण्यात आल्या आहे.- आमदार अब्दुल सत्तार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.