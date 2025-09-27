मराठवाडा

Parli Vaijnath News : तालुक्यात आभाळ फाटले, तीन मंडळात अतिवृष्टी; गेल्या तीस वर्षांचे पावसाने रेकॉर्ड तोडले, शेतातील पिकांत पाणीच पाणी

पावसामुळे आभाळ फाटले असून सलग दोन दिवस पडलेल्या पावसामुळे तीन मंडळात अतिवृष्टी, गेल्या तीस वर्षांचे पावसाने रेकॉर्ड तोडले आहे.
parli vaijnath rain water

parli vaijnath rain water

sakal

प्रविण फुटके
Updated on

परळी वैजनाथ - तालुक्यात दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे आभाळ फाटले असून सलग दोन दिवस पडलेल्या पावसामुळे तीन मंडळात अतिवृष्टी, गेल्या तीस वर्षांचे पावसाने रेकॉर्ड तोडले आहे. या पावसामुळे आलेल्या पुराने परळी-गंगाखेड राष्ट्रीय महामार्ग, सेलू-लोणी, भिलेगाव-परळी रस्ता वाहतुकीसाठी बंद झाल्याने गावचा संपर्क तुटला आहे. तर लाडझरी येथे जिल्हा परिषद शाळेसह गावातील अनेक घरात ४ फुट पाणी साचल्याने नागरीकांचे हाल झाले.

Loading content, please wait...
rain
Farmer
Agriculture Loss

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com