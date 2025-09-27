Parli Vaijnath News : तालुक्यात आभाळ फाटले, तीन मंडळात अतिवृष्टी; गेल्या तीस वर्षांचे पावसाने रेकॉर्ड तोडले, शेतातील पिकांत पाणीच पाणी

परळी वैजनाथ - तालुक्यात दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे आभाळ फाटले असून सलग दोन दिवस पडलेल्या पावसामुळे तीन मंडळात अतिवृष्टी, गेल्या तीस वर्षांचे पावसाने रेकॉर्ड तोडले आहे. या पावसामुळे आलेल्या पुराने परळी-गंगाखेड राष्ट्रीय महामार्ग, सेलू-लोणी, भिलेगाव-परळी रस्ता वाहतुकीसाठी बंद झाल्याने गावचा संपर्क तुटला आहे. तर लाडझरी येथे जिल्हा परिषद शाळेसह गावातील अनेक घरात ४ फुट पाणी साचल्याने नागरीकांचे हाल झाले. .तालुक्यात सर्वत्र सलग दोन दिवस जोरदार पडलेल्या पावसामुळे नागापूर (७३ मि.मी), धर्मापुरी (७३.८), परळी (६८.८) मंडळात मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. यामुळे नदी, नाले, ओढे ओसंडून वाहत असून काही गावांचा संपर्क तुटला तर गावच्या रस्त्यांना नद्यांचे स्वरूप आले आहे..या पावसामुळे आलेल्या पुराने परळी-गंगाखेड राष्ट्रीय महामार्ग सकाळपासूनच गेली चार वर्षांपासून रखडलेल्या पुलाच्या कामामुळे महामार्ग तात्पुरत्या पुलावरुन पाणी जात असल्याने वाहतूकीसाठी बंद करण्यात आला होता. यामुळे रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. हेल्थ (परळी) येथील नागाळा तलाव पूर्णपणे भरल्याने सेलू-लोणी रस्त्यावरुन नदी सारखे पाणी वाहत असल्याने वाहतूकीसाठी बंद करण्यात आला होता..तलाव फुटू नये म्हणून तहसीलदार व्यंकटेश मुंडे यांनी तात्काळ सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी, तलाठी यांना घटनास्थळी पाठवून तलावाच्या एका बाजूने पाणी काढून देण्यात आल्याने पुढील अनर्थ टळला. तसेच भिलेगाव येथे पापनानी नदीचे पाणी पुलावरून पाणी वाहत असल्याने गावात जाण्या येण्याचा रस्ता बंद झाला. यामुळे गावचा संपर्क तुटला होता..धर्मापुरी मंडळात अतिवृष्टी झाल्याने आंबेजोगाई-अहमदपूर या राष्ट्रीय महामार्गावर दोन्ही बाजूंनी रस्त्याचे पाणी जाण्यासाठी नाली काढण्यात आली नसल्याने या राष्ट्रीय महामार्गाचे पाणी लाडझरी गावात घुसले जवळपास या गावातील रस्त्यावर व घरात तसेच जिल्हा परिषद शाळेत ४ फुट पाणी साचले होते..या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम पूर्ण होवून पाच ते सहा वर्षे झाले असतानाही लाडझरी येथे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी नाली बांधकाम केले नाही. यामुळे शेतकरी व गावकऱ्यांचे पाणी शिरल्याने मोठे नुकसान झाले आहे.याची तात्काळ भरपाई देवून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने तात्काळ ५०० मीटर नाली दुतर्फा करावी अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे. परळी, धर्मापुरी व नागापूर मंडळात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यांचे पंचनामे लवकरात लवकर करुन नुकसान भरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे..लाडझरी येथे जिल्हा परिषद शाळेची तहसीलदार व्यंकटेश मुंडे यांनी केली पाहणीलाडझरी येथे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या चुकीमुळे जिल्हा परिषद शाळेसह गावातील घरात पाणी शिरल्याने मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, याची पाहणी तहसीलदार व्यंकटेश मुंडे व नायब तहसीलदार परवीन पठाण व तहसील कर्मचाऱ्यांनी पाहणी करत गावकऱ्यांना दिलासा दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.