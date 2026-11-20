चापानेर - चापानेर (ता. कन्नड) येथील नवनाथ पंढरीनाथ घुले यांच्या चापानेर शिवारातील गट क्रमांक २१४ मधील शेतात बिबट्याने हल्ला करून कालवडीचा फडशा पाडल्याची घटना शुक्रवारी (ता. २०) सकाळी उघडकीस आली. या घटनेत शेतकरी नवनाथ घुले यांचे अंदाजे २५ ते ३० हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे..नवनाथ घुले हे नेहमीप्रमाणे रात्री आपल्या शेतातील गोठ्यात जनावरांना वैरण टाकून गोठ्याशेजारी असलेल्या घरात झोपले होते. सकाळी उठून जनावरांकडे गेले असता त्यांना कालवड गोठ्यात दिसली नाही. त्यांनी परिसरात शोध घेतला असता कालवड मृतावस्थेत आढळून आली. बिबट्याने कालवडीवर हल्ला करून तिच्या शरीराचा मागील भाग खाल्ल्याचे निदर्शनास आले..घटनेची माहिती वन विभागाला देण्यात आल्यानंतर वन विभागाचे वनमजूर शंकर राठोड यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. पशुवैद्यकीय अधिकारी राहुल शिरोडे यांनीही घटनास्थळी पाहणी करून पंचनामा केला. नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी आवश्यक अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी वरिष्ठ स्तरावर सादर करण्यात आला आहे..या परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून बिबट्याचा वावर असल्याने शेतकरी भयभीत झाले आहेत. यापूर्वीही परिसरात बिबट्याच्या हल्ल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. यंदा दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतातील उसाचे क्षेत्र कमी झाल्याने बिबट्याला लपण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे बिबट्या मानवी वस्त्यांकडे वळत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..वन विभागाने या घटनेची गांभीर्याने दखल घेऊन बिबट्याचा बंदोबस्त करावा, अन्यथा परिसरातील इतर शेतकऱ्यांच्या जनावरांनाही धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. घटनास्थळी पाहणी करणाऱ्या वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी व पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.