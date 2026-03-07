मराठवाडा

Yermala Accident : येरमाळा येथे भीषण अपघात; RTO टीमच्या गाडीची जखमींना उपचाराची मदत, ४ जणांचे वाचवले प्राण

धाराशिव जिल्ह्यातील येरमाळा परिसरातील राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात.
दीपक बारकुल
येरमाळा - धाराशिव जिल्ह्यातील येरमाळा परिसरातील राष्ट्रीय महामार्गावर आज एक भीषण अपघात झाला. मात्र, अपघातानंतर लोकांनी मदत करून जखमींना बाहेर काढूनही 108 आणि 102 ॲम्बुलन्स उपलब्ध नसल्याने प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या (RTO) ४ गंभीर जखमींचे प्राण वाचवण्यात यश आले आहे.

