Latur News: साहेब मला वाचवा!... आयुष्याला कंटाळून उडी मारलेल्या तरुणीचा आवाज, होमगार्ड पोलिसांनी जीव धोक्यात घालत वाचवलं

Life Saving: औसा-लातूर महामार्गालगत कारंजे खडी केंद्रातील खणीत उडी मारून जीव देणाऱ्या तरुणीला होमगार्डच्या शौर्यामुळे आणि औसा पोलिसांच्या तत्परतेमुळे थोडक्यात वाचवल.
जलील पठाण
औसा : औसा-लातूर महामार्गालगत कारंजे खडी केंद्रातील खणीत उडी मारून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तरुणीचा जीव होमगार्डच्या शौर्यामुळे आणि औसा पोलिसांच्या तत्परतेमुळे थोडक्यात वाचला.

