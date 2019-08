खंडपीठाची महापालिकेला तंबी

सलीम अली सरावराचे हाल पुन्हा " जैसे थे ' च

ऍड. नेहा कांबळे यांनी सादर केला अहवाल औरंगाबाद , : सलीम अली सरोवरातील अवैध मासेमारी तसेच नागरिकांनी केलेल्या अतिक्रमणासंदर्भात " सकाळ ' मध्ये प्रकाशित वृत्त आणि छायाचित्रांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे . प्रकरणात अमायकस क्‍युरी ( न्यायालयीन मित्र ) म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या ऍड . नेहा कांबळे यांनी तीन वेळा प्रत्यक्ष पाहणी करून छायाचित्रांसह सर्वेक्षण अहवाल खंडपीठात सादर केला . त्यावर खंडपीठाने महापालिकेला संबंधित प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेण्याचे तोंडी निर्देश देत पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली आहे . ऍड . कांबळे यांनी खंडपीठात सादर केलेल्या सर्वेक्षणात म्हटल्यानुसार , सलीम अली सरोवराला पुन्हा जलपर्णीने विळखा घातला आहे . तसेच सरोवराच्या भूभागाचे कार्यक्षेत्र महापालिकेने निश्‍चित करावे , तसेच या कार्यक्षेत्रात अतिक्रमण केलेल्या किती घरांचा समावेश आहे याचीही निश्‍चिती करावी . घराच्या बाल्कनी थेट तलावापर्यंत गेल्याचे म्हटले आहे . दिल्ली गेटच्या बाजूने नागरिकांचा सरोवरात प्रवेश करण्याचा मार्ग बंद करावा ; तसेच व्ह्यू हॉटेलनजीकच्या भिंतीवरून चढून येणाऱ्याही नागरिकांना प्रतिबंध घालावा , सुरक्षारक्षकांची संख्या वाढवावी , असे अहवालात म्हटले आहे . महापालिकेकडून केराची टोपली ऍड . कांबळे यांनी यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठात सादर केलेल्या परिशिष्टांमध्ये सरोवराला फेन्सिंग करण्याचे सुचविले होते . यावर महापालिकेने फेन्सिंग करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर साडेनऊ लाख रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव पाठविला असून , त्यानंतर काहीच प्रक्रिया झाली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले . महापालिकेने 11 सुरक्षारक्षक नेमलेल्याचे खंडपीठात शपथपत्राद्वारे सांगितले , प्रत्यक्षात मात्र दिल्ली गेटच्या बाजूने एक , टीव्ही सेंटरच्या बाजूच्या गेटजवळ एक , दुसऱ्या बाजूने एक असे केवळ तीन सुरक्षारक्षक असल्याचेही म्हणणे सादर केले . तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पाहणीनुसार आझाद कॉलेजमधून सांडपाणी तलावात सोडले जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले .

