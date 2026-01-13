Phulambri News : ‘ईश्वर चिठ्ठी’ने भाजपला तारले! फुलंब्री नगरपंचायत स्वीकृत सदस्य निवडीत काँग्रेसला धक्का

फुलंब्री - येथील नगरपंचायतीच्या स्वीकृत सदस्य निवडीत सोमवारी (ता. १२) मोठी राजकीय उलथापालथ पाहायला मिळाली. संख्याबळ समान असतानाही ‘ईश्वर चिठ्ठी’चा कौल भाजपच्या बाजूने लागल्याने काँग्रेसला जोरदार धक्का बसला. या प्रक्रियेत शिवसेना (यूबीटी) आणि भाजप यांनी प्रत्येकी एक-एक स्वीकृत सदस्य मिळवण्यात यश मिळवले असून, काँग्रेसची संधी हुकली आहे..फुलंब्री नगरपंचायत निवडणुकीत शिवसेनेचे (यूबीटी) नगराध्यक्षासह सात, भाजपचे पाच, काँग्रेसचे चार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा एक नगरसेवक असा निकाल लागला. यानंतर सोमवारी पीठासन अधिकारी तथा नगराध्यक्ष राजेंद्र ठोंबरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली विशेष सर्वसाधारण सभा पार पडली.नगरपंचायतीत पक्षीय बलाबलानुसार तीन गट स्थापन केले होते. यात नगराध्यक्षांसह आठ सदस्यांचा शिवसेना (यूबीटी) गट सर्वात मोठा ठरल्याने, त्यांच्या वाट्याला एक स्वीकृत जागा निश्चित होती. त्यानुसार गटनेत्या अर्चना दुतोंडे यांच्या शिफारशीने ॲड. आसेफ पटेल यांची निवड झाली..दुसऱ्या जागेसाठी मात्र पेच निर्माण झाला. काँग्रेसने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या सदस्याला सोबत घेत पाच सदस्यांचा गट (गटनेते जमीर पठाण) स्थापन केला होता, तर भाजपनेही पाच सदस्यांचा स्वतंत्र गट (गटनेते योगेश मिसाळ) तयार केला होता. दोन्हीकडे प्रत्येकी पाच सदस्य असल्याने प्रशासनासमोर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.अखेर नियमानुसार पीठासन अधिकाऱ्यांनी ईश्वर चिठ्ठी काढण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये नशिबाने भाजपला साथ दिली आणि भाजपचे मनोज मुळे यांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून निवड झाली. निवडीनंतर दोन्ही नवनिर्वाचित सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला..आघाडीच्या नियोजनाला ‘ब्रेक’महाविकास आघाडीचे १२ नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष निवडून आल्याने त्यांची सत्ता एकहाती आहे. पाच वर्षांच्या काळात दोन गट करून दरवर्षी दोन, याप्रमाणे तब्बल १० कार्यकर्त्यांना ‘स्वीकृत’ म्हणून संधी देण्याचे नियोजन आघाडीने केले होते. मात्र, भाजपचे गटनेते योगेश मिसाळ यांनी राजकीय खेळी करत भाजपचा पाचचा गट अबाधित ठेवला आणि ईश्वर चिठ्ठीने त्यांना साथ दिली. त्यामुळे आघाडीच्या नियोजनाला सुरवातीलाच ‘ब्रेक’ लागला आहे..उपनगराध्यक्षपदी जमीर पठाणफुलंब्री - येथील नगरपंचायतीच्या उपनगराध्यक्षपदाची निवडणूक नगरपंचायत सभागृहात सोमवारी (ता. १२) झाली. यात महाविकास आघाडीने आपले संख्याबळ सिद्ध करत काँग्रेसचे नगरसेवक जमीर पठाण यांना १२ मतदान पडल्याने यांची उपनगराध्यक्षपदी निवड करण्यात आली.सभा नगराध्यक्ष तथापिठासन अधिकारी राजेंद्र ठोंबरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सुरवातीला काँग्रेसकडून जमीर पठाण व हिना मुदसिर पटेल यांनी तर भाजपकडून योगेश मिसाळ यांनी अर्ज दाखल केले होते..मात्र, हिना पटेल यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने प्रत्यक्ष लढत काँग्रेसचे जमीर पठाण आणि भाजपचे योगेश मिसाळ यांच्यातच झाली. मतदानात एकूण १७ नगरसेवकांपैकी पठाण यांच्या बाजूने १२ मते, तर भाजपचे योगेश मिसाळ यांना पाच मते मिळाली.मुख्याधिकारी ज्ञानेश्वर ठोंबरे यांनी निवडणूक कामकाज पाहिले..२०१७ ची पुनरावृत्ती टळली, पण...२०१७ मध्ये भाजपकडे एमआयएमसह १२ नगरसेवक होते, तेव्हा त्यांनी दोन गट करून दोन्ही स्वीकृत सदस्य आपल्याकडे ठेवले होते. यावेळी चित्र उलटे होते. भाजपकडे केवळ ५ सदस्य असतानाही त्यांनी तांत्रिक बाबींचा अचूक वापर केला. काँग्रेसने बरोबरी साधली खरी, पण नशिबाने त्यांना साथ दिली नाही. त्यामुळे आता सभागृहात भाजपचे संख्याबळ ६ झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.