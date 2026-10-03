Beed News : उच्च पगाराचे आमिष! म्यानमारच्या सायबर नरकात अडकल्या ३२ मराठी जिवांची होणार सुटका; बीडच्या स्वप्नील काळुंकेसह भारतीयांसाठी म्यानमार सरकार करणार 'रेस्क्यू ऑपरेशन'

- नितीन चव्हाणबीड - परदेशात लाखो रुपयांच्या पगाराचे आमिष दाखवून सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात ओढणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय रॅकेटचा बळी ठरलेल्या बीड जिल्ह्यातील नांदुरघाट (ता. केज) येथील स्वप्नील काळुंके या तरुणासह महाराष्ट्रातील ३२ तरुणाचे म्यानमारमधील सायबर अड्ड्यांवरून सुरक्षित सोडवण्यासाठी राजनैतिक पातळीवर वेगवान हालचाली सुरू झाल्या आहेत. म्यानमार सरकार आणि भारतीय दूतावासाच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन राबवून या सर्वांना सुखरूप भारतात आणले जाणार आहे..नांदुरघाट येथील संगीता काळुंके (वय-२४) यांनी बीड सायबर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार, त्यांचे पती स्वप्नील (वय-२४) यांना दरमहा ७० हजार रुपयांच्या पगाराची बँकॉक (थायलंड) येथील ग्राफिक डिझायनिंगची जाहिरात फेसबुकवर दिसली होती. ४ जून २०२६ रोजी त्यांना विमानाने बँकॉकला बोलावून घेण्यात आले. मात्र, तिथे पोहोचताच त्यांना थायलंड-म्यानमार सीमेवरील म्यावाडी या अत्यंत संशयित व दुर्गम भागात नेण्यात आले..तिथे स्वप्नील यांचा पासपोर्ट व सर्व कागदपत्रे हिसकावून त्यांना अज्ञात ठिकाणी डांबण्यात आले. दररोज १६ ते १८ तास जबरदस्तीने ऑनलाइन फसवणुकीची कामे करून घेतली जात आहेत. काम न केल्यास अमानुष मारहाण करणे, विजेचे शॉक देणे आणि जिवाने मारण्याची धमकी दिली जात आहे. स्वप्नील यांनी व्हॉट्सॲप कॉलद्वारे ही भीषण आपबिती पत्नीला सांगितली. या प्रकरणी २६ जून रोजी बीड सायबर पोलिसांत अज्ञात एजंट्सविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..बीड सायबर पोलीस व महाराष्ट्र गृह विभागाच्या पाठपुराव्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने या विषयात थेट हस्तक्षेप केला. म्यानमारमधील भारतीय दूतावासाने तेथील सरकारला स्वतंत्र राजनैतिक पत्र पाठवून बीडच्या स्वप्नीलसह महाराष्ट्रातील ३२ नागरिकांच्या जलद सुटकेची मागणी केली आहे.आता म्यानमार सरकारकडून थेट रेस्क्यू ऑपरेशन राबवले जाणार असल्याची माहिती भारतीय दूतावाकडून महाराष्ट्र पोलीस विभागाला ईमेलद्वारे ३० सप्टेंबर रोजी कळविण्यात आले असून याची माहिती पोलीस प्रशासनाकडून फिर्यादी यास देण्यात आली आहे. आता म्यानमार सरकारकडून थेट रेस्क्यू ऑपरेशन राबवले जाणार असल्याने, या सायबर नरकात अडकलेल्या ३२ मराठी तरुणांच्या नातेवाइकांच्या आशा पल्लवित झाल्या असून सर्व जण त्यांच्या सुरक्षित पुनरागमन आणि सुटकेची वाट पाहत आहेत..भारतीय दूतावासाची म्यानमार सरकारकडे धावबीड सायबर पोलीस आणि महाराष्ट्र गृह विभागाच्या माध्यमातून या गंभीर प्रकरणाची माहिती केंद्र सरकार व परराष्ट्र मंत्रालयाला देण्यात आली. त्यानंतर म्यानमारमधील भारतीय दूतावासाने तातडीने हस्तक्षेप करत तेथील केंद्र, राज्य आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे हा मुद्दा ठामपणे मांडला आहे. बीडच्या तरुणासह महाराष्ट्रातील ३२ नागरिकांच्या सुटकेसाठी भारतीय दूतावासाने म्यानमार प्रशासनाला एक स्वतंत्र राजनैतिक पत्र पाठवले असून त्यांच्या जलद व सुरक्षित वापसीची मागणी केली आहे..सुटका प्रक्रियेत म्यावाडी परिसराचा मोठा अडथळसप्टेंबरच्या अखेरीस म्यानमारमधील भारतीय दूतावासाने दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या म्यावाडी भागात हे सायबर स्कॅम सेंटर्स (घोटाळ्याची केंद्रे) चालवली जात आहेत, तो परिसर गैर-सरकारी सशस्त्र गट किंवा बंडखोरांच्या नियंत्रणाखाली आहे. तिथे म्यानमार सरकारचे थेट व प्रभावी नियंत्रण नसल्यामुळे सुरक्षा दलांच्या रेस्क्यू ऑपरेशनला तांत्रिक अडचणी येत असून सुटका प्रक्रियेला विलंब होत आहे. मात्र, म्यानमार सरकार यावर मार्ग काढून रेस्क्यू ऑपरेशन राबवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे..आत्तापर्यंत २,५२५ भारतीयांची यशस्वी सुटकाभारतीय दूतावासाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, जुलै २०२२ पासून आतापर्यंत म्यानमारमधील अशा फसव्या अड्ड्यांवरून २,७१५ भारतीयांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी दूतावासाच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे तब्बल २,५२५ नागरिकांना सुरक्षितपणे सोडवून भारतात परत आणण्यात यश आले आहे. उर्वरित नागरिकांच्या सुटकेसाठी मिशन प्राधान्याने काम करत आहे..माझ्या नवऱ्याला त्या म्यानमारच्या सायबर नरकातून सुरक्षित सोडवण्यासाठी मी सर्वपरीने प्रयत्न करत आहे. आधी किमान त्यांचे फोन किंवा व्हिडिओ कॉल तरी येत होते, पण आता तेही बंद झालेत. आता फक्त स्नॅपचॅट वर कधीतरी मेसेज येतात. दोन-तीन दिवसांतून एखादं वेळेस बोलणं होतं. दोन दिवसांपूर्वीच आमचं बोलणं झालं, तेव्हा त्यांनी मला इथून लवकरात लवकर सोडव, खूप त्रास होतोय' अशी आर्त हाक मारली. त्यांचे ते शब्द ऐकून माझं काळजात पाणी झालंय. सरकारने आता याकडे दुर्लक्ष न करता तात्काळ त्यांना सुखरूप परत आणावं.- सौ. संगीता स्वप्नील काळुंके (नांदुरघाट, ता. केज).म्यानमारमध्ये डांबून ठेवल्याचे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. राज्य गृह विभाग आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सातत्याने संपर्कात राहून राजनैतिक पातळीवर पाठपुरावा सुरू आहे. म्यानमारमधील भारतीय दूतावासाला सर्व माहिती पुरवण्यात आली असून, बीडच्या तरुणासह तेथे अडकलेल्या सर्व नागरिकांना सुरक्षितपणे भारतात आणण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून वेगाने प्रयत्न सुरू आहेत.- नवनीत काँवत, पोलीस अधीक्षक (बीड).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.