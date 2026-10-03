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Beed News : उच्च पगाराचे आमिष! म्यानमारच्या सायबर नरकात अडकल्या ३२ मराठी जिवांची होणार सुटका; बीडच्या स्वप्नील काळुंकेसह भारतीयांसाठी म्यानमार सरकार करणार 'रेस्क्यू ऑपरेशन'

परदेशात लाखो रुपयांच्या पगाराचे आमिष दाखवून ३२ तरुण सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात.
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सकाळ वृत्तसेवा
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- नितीन चव्हाण

बीड - परदेशात लाखो रुपयांच्या पगाराचे आमिष दाखवून सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात ओढणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय रॅकेटचा बळी ठरलेल्या बीड जिल्ह्यातील नांदुरघाट (ता. केज) येथील स्वप्नील काळुंके या तरुणासह महाराष्ट्रातील ३२ तरुणाचे म्यानमारमधील सायबर अड्ड्यांवरून सुरक्षित सोडवण्यासाठी राजनैतिक पातळीवर वेगवान हालचाली सुरू झाल्या आहेत. म्यानमार सरकार आणि भारतीय दूतावासाच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन राबवून या सर्वांना सुखरूप भारतात आणले जाणार आहे.

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