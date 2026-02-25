मराठवाडा

Udgir Gutkha Seized : पाठलाग करून साडेदहा लाखांचा गुटखा पकडला; एक चारचाकी तर एक आरोपी ताब्यात

लातूर जिल्ह्यात अवैध व्यवसायांवर आळा घालण्यासाठी सुरू असलेल्या पोलीसांच्या विशेष मोहिमेअंतर्गत उदगीर ग्रामीण पोलिसांची धाडसी कारवाई.
युवराज धोतरे
उदगीर, (जि. लातुर) - लातूर जिल्ह्यात अवैध व्यवसायांवर आळा घालण्यासाठी सुरू असलेल्या पोलीसांच्या विशेष मोहिमेअंतर्गत उदगीर ग्रामीण पोलिसांनी धाडसी कारवाई करत दहा लाख तीस हजार आठशे रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा व चारचाकी वाहन जप्त केले आहे. या प्रकरणी एका आरोपीस अटक करण्यात आली असून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

