Udgir Gutkha Seized : पाठलाग करून साडेदहा लाखांचा गुटखा पकडला; एक चारचाकी तर एक आरोपी ताब्यात

उदगीर, (जि. लातुर) - लातूर जिल्ह्यात अवैध व्यवसायांवर आळा घालण्यासाठी सुरू असलेल्या पोलीसांच्या विशेष मोहिमेअंतर्गत उदगीर ग्रामीण पोलिसांनी धाडसी कारवाई करत दहा लाख तीस हजार आठशे रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा व चारचाकी वाहन जप्त केले आहे. या प्रकरणी एका आरोपीस अटक करण्यात आली असून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..बुधवारी (ता. २५) रोजी उदगीर ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अवैधरित्या गुटखा वाहतूक होत असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे व अपर पोलीस अधीक्षक मंगेश चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक राजकुमार पुजारी यांनी विशेष पथक तयार करून संशयित वाहनाचा शोध सुरू केला.दरम्यान नाईक चौक परिसरात संशयित वाहन दिसून आल्यानंतर पोलिसांनी ते अडविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र चालकाने पोलिसांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून वाहन पोलिसांच्या दिशेने चालवत पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी तत्काळ पाठलाग करून नागलगाव परिसरात वाहन अडवण्यात यश मिळवले..वाहनाची तपासणी केली असता आखीब मुसाभाई मिर्झा (वय-२७) रा. मदिना नगर, उदगीर हा इसम आढळून आला. चौकशीत त्याच्याकडून महाराष्ट्र शासनाने प्रतिबंधित केलेला 'विमल' नावाचा गुटखा वाहतूक केल्याचे निष्पन्न झाले. सदर माल फिरोज पटवेकर (रा. नळेगाव) यांच्याकडे आर्थिक फायद्यासाठी देण्यासाठी नेत असल्याची कबुली आरोपीने दिली..या कारवाईत सुमारे दोन लाख ऐंशी हजार आठशे रुपयांचा गुटखा व साडेसात लाख रुपये किमतीची टोयोटा इटॉस क्रमांक एमएच १२ एच एल ९७८० अशी एकूण रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आला..या प्रकरणी उदगीर ग्रामीण पोलीस ठाण्यात अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक रायपाल्ले करीत आहेत. गुटखा पुरवठा साखळीतील इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे. लातूर जिल्हा पोलीस दलाने अवैध धंद्यांविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे..