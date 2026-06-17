Chakur News : तिघांच्या मृत्यनंतर महामार्ग प्रशासनला जाग; चाकूर शहरात येणारा रस्ता बंद, सत्यसाई रोड उड्डाणपुलावरून वाहतूक सुरू

चाकूर - चाकूर शहरालगत असलेल्या झिरो पॉईंट परिसरात झालेल्या भीषण अपघातात तिघांचा मृत्यू झाल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने तातडीने महत्त्वाची उपाययोजना करत शहरात थेट येणारा रस्ता बंद केला आहे. बुधवारी (ता. १७) दुपार पासून सर्व प्रकारची वाहतूक सत्यसाई रोडवरील उड्डाणपुलावरून वळविण्यात आली असून या निर्णयामुळे अपघातांची मालिका रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. यासोबतच लातूररोड येथे रस्त्यासाठी पर्याय शोधण्याची मागणी वाहनचालकांकडून होत आहे..झिरो पॉईंट परिसरात राष्ट्रीय महामार्ग आणि शहराकडे जाणाऱ्या रस्त्याची जोड असल्याने येथे वाहनांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. भरधाव वेगातील वाहने आणि चुकीच्या पद्धतीने रस्ता ओलांडण्यामुळे या ठिकाणी वारंवार अपघात होत होते. नुकत्याच झालेल्या भीषण अपघातात पती - पत्नीसह एक तरूणांचा मृत्यू झाल्यानंतर नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती..या पार्श्वभूमीवर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक महेश पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. शहराकडे येणारा थेट मार्ग बंद करून आता लातूर व नांदेडकडून येणाऱ्या वाहनांना सत्यसाई रोडवरील उड्डाणपुलाचा वापर करून शहरात प्रवेश करावा लागत आहे. त्यामुळे महामार्गावरील धोकादायक क्रॉसिंग पूर्णपणे बंद झाले असून वाहतुकीची दिशा अधिक सुरक्षित करण्यात आली आहे..वाहनचालकांना अतिरिक्त अंतराचा प्रवास करावा लागत असल्याने सुरुवातीला काही प्रमाणात गैरसोय होत आहे. मात्र मानवी जीविताचे संरक्षण सर्वांत महत्त्वाचे असल्याने ही उपाययोजना आवश्यक आहे. लातूररोड येथून महामार्गावर जाणाऱ्या रस्त्यावरही अशाच पध्दतीने अपघात होत असल्यामुळे येथीही उपाययोजना करण्याची मागणी वाहनचालकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.