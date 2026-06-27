Chakur Robbery Case : महामार्गावरील दरोडा प्रकरणाचा उलगडा; एक आरोपी जेरबंद, १७.२२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

चाकूर - घरणी (ता. चाकूर) येथे लातूर - नांदेड महामार्गावर पहाटेच्या वेळी दोन कारला अडवून टाकण्यात आलेल्या दरोडा प्रकरणाचा स्थानिक गुन्हे शाखेने अवघ्या काही दिवसांत उलगडा करत एका आरोपीला अटक केली आहे, आरोपीकडून चोरीतील सोन्याचे दागिने तसेच गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली बोलेरो जीप असा १७ लाख २२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे, अप्पर पोलीस अधीक्षक मंगेश चव्हाण, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुधाकर बावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक पांडुरंग माने यांच्या पथकाने ढोकी – मुरूड मार्गावर सापळा रचून रवि मोहन काळे (वय १९, रा. खामकरवाडी पारधीपेढी, ता. वाशी, जि. धाराशिव) याला ताब्यात घेतले. यावेळी त्याचे इतर साथीदार अंधाराचा फायदा घेऊन घटनास्थळावरून पसार झाले..पोलीसांनी एम. एम. ०६. जे. ९८१९ क्रमांकाच्या बोलेरो वाहनाची झडती घेतली असता त्यामध्ये दोन सोन्याचे मंगळसूत्र, चार सोन्याच्या अंगठ्या व एक चांदीची चैन आढळून आली. चौकशीत आरोपीने २० जून रोजी लातूर - नांदेड मार्गावर दोन कार अडवून प्रवाशांना मारहाण करून त्यांच्याकडील सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम लुटल्याची कबुली दिली. जप्त करण्यात आलेले दागिने हे याच गुन्ह्यातील असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले..या कारवाईत ४३ ग्रॅम ५ मिली वजनाचे सोन्याचे दागिने, चांदीची चैन असे सहा लाख २२ हजार रूपयाचे दागीने आणि ११ लाख रुपये किमतीची बोलेरो जीप असा एकूण १७ लाख २२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यातील इतर पाच आरोपी अद्याप फरार असून त्यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके रवाना करण्यात आली आहेत.या कारवाईत सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पांडूरंग माने, पोलिस उपनिरीक्षक राजाभाऊ घाडगे, अमर केंद्रे, युवराज गिरी, संजय कांबळे, मोहन सुरवसे, सुर्यकांत कलमे, राजेश कंचे, प्रदीप स्वामी आदी पोलिसांचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.