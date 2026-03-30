Beed News: थेंबाथेंबाला रोखले; हिंगणीच्या शिवारात जमिनीत मुरणार पावसाचे पाणी

बीड: बीड जिल्हा म्हटला की, डोळ्यासमोर येतो तो पाचवीला पुजलेला दुष्काळ, गावागावात धावणारे पाण्याचे टँकर आणि पाण्यासाठी होणारी दाहीदिशा भटकंती. पावसाळ्यात आभाळ फाटून पाऊस पडतो, नदी-नाले तुडुंब भरून वाहतात, पण हेच जीवनदायी पाणी जमिनीत न मुरता आले तसे वेगाने वाहून जाते. .परिणामी, जानेवारी-फेब्रुवारी उजाडताच जमिनीची तहान वाढते आणि पाण्याची भीषण टंचाई गावकुसाला ग्रासते. मात्र, आता धारूर तालुक्यातील हिंगणी गावाने या जुनाट संकटावर डोह मॉडेलच्या माध्यमातून सडेतोड उत्तर शोधले आहे. वाहून जाणारे पाणी अडवून आणि जिरवून शिवाराचे नशीब बदलण्यासाठी येथे सध्या युद्धपातळीवर कामाचा श्रीगणेशा झाला आहे..हिंगणी गावासह परिसरात पावसाळ्यात मोठा पाऊस पडतो. मात्र, भौगोलिक परिस्थितीमुळे येथील नदी आणि ओढ्यांचे पात्र उथळ असल्याने पाणी साठत नाही. हे पाणी वेगाने वाहून गेल्याने भूगर्भातील पाणी पातळीत वाढ होत नाही. हीच बाब ओळखून ग्रामस्थांच्या स्वप्नाला सत्यात उतरवण्यासाठी एसबीआय फाउंडेशन आणि दिलासा सेवाभावी संस्थेने कौतुकास्पद पुढाकार घेतला आहे. ग्रामस्थांच्या सक्रिय सहभागातून आता हिंगणी येथील नदी व ओढ्यांचे डोह मॉडेल अंतर्गत खोलीकरण आणि रुंदीकरण केले जात आहे..अशी आहे कार्यपद्धतीडोह मॉडेलची कार्यपद्धती अत्यंत शास्त्रशुद्ध आहे. नदी किंवा ओढ्याचे खोलीकरण करताना त्याच्या सुरवातीला आणि शेवटी बशीच्या आकाराचा डोह तयार केला जातो. संपूर्ण नदीपात्रात एकाच वेळी खोलीकरण न करता ठराविक अंतराने खोल डोह खणले जातात. यामुळे वेगाने आलेले पावसाचे पाणी या डोहांमध्ये अडकते आणि त्याचा प्रवाह स्थिर होतो. पाणी स्थिर झाल्यामुळे ते जमिनीत मुरण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढते, ज्यामुळे परिसरातील विहिरी आणि बोअरवेलची पाणी पातळी लक्षणीयरीत्या सुधारते..शेती सिंचनाचा प्रश्न सुटणारजिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कधी अतिवृष्टी तर कधी कोरड्या दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. मात्र, हिंगणीत सुरू असलेले हे काम एक आशेचा किरण ठरले आहे. नदी खोलीकरणामुळे वाहून जाणाऱ्या पाण्याला लगाम लागणार असून, हे पाणी भूगर्भात मुरल्यामुळे भविष्यात विहिरी ओसंडून वाहतील. परिणामी, शेती उत्पादनात वाढ होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मोठी मदत होणार आहे.."जमिनीवर पडलेले पावसाचे पाणी अत्यंत वेगाने नाले आणि ओढ्यावाटे नदीला मिळते. मात्र, या डोह मॉडेलमुळे ते पाणी येथेच अडवले जाईल. याचा थेट फायदा भविष्यात आमच्या विहिरी आणि बोअरवेलची पाणी पातळी वाढण्यात होणार आहे. वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब आता सार्थकी लागेल."- सौदागर मुंडे, शेतकरी"आमच्या गावात डोह मॉडेलचे काम सुरू आहे. या ओढ्याच्या बाजूलाच माझी शेती आहे. दरवर्षी पावसाचे पाणी वाहून जायचे, पण आता या ठिकाणी ते अडवल्यामुळे विहीर आणि बोअरवेलला पाणी वाढेल. आता मी वर्षातून दोन पिके (दुबार पीक) घेऊ शकेल, अशी मला खात्री आहे."- दीपक नरडे, शेतकरी (कचारवाडी, हिंगणी).