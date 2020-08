हिंगोलीत कोरोनाचे नवीन ४४ रुग्ण, तर एकाचा मृत्यू

हिंगोली : जिल्ह्यात आज ४४ नवीन कोरोना रुग्णांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. किशोर श्रीवास यांनी शनिवारी (ता. १५) दिली आहे. आज प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार हिंगोली परिसर पाच व्यक्ती, कळमनुरी परिसर तीन व्यक्ती, औंढा परिसर चार व्यक्ती, वसमत परिसर दोन व्यक्ती असे एकुण १४ रुग्ण हे रॅपिड ॲन्टीजन टेस्टद्वारे पॉझिटिव्ह आले आहे. तर हिंगोली २५ व्यक्ती,सेनगाव पाच व्यक्ती असे एकूण ३० रुग्ण आरटीपीसीआर टेस्टद्वारे आढळून आले आहेत. कोरोना रुग्णांपैकी नऊ रुग्णांची प्रकृती गंभीर तसेच आज कोरोना मुळे एका जणाचा मृत्यू झाला असून ३६ रुग्ण बरे झाल्याने त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला. सद्यस्थितीत जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील आयसोलेशन वार्डमध्ये भरती असलेल्या कोरोना रुग्णांपैकी नऊ रुग्णांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना ऑक्सीजन चालू आहे. तर तीन रुग्णांची प्रकृती अतिगंभीर असल्याने त्यांना बायपॅप मशीनवर ठेवण्यात आले आहे. असे एकूण बारा रुग्णांची सद्यस्थितीत प्रकृती चिंताजनक असून तज्ज्ञ डॉक्टरामार्फत त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. हेही वाचा - महिलांसाठी चांगली बातमी : स्टॅण्ड अप अगेन्स्ट व्हायलेंस ॲपचे अनावरण आजपर्यंत कोरोनाचे एकूण ११३४ रुग्ण झाले जिल्ह्यात आजपर्यंत कोरोनाचे एकूण ११३४ रुग्ण झाले असून, त्यापैकी ७५२ रुग्ण बरे झाल्याने त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. तर आज घडीला जिल्ह्यात एकूण ३७० रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. तसेच कोरोना मुळे जिल्ह्यात आतापर्यंत बारा व्यक्तींचा मृत्यू झाला असल्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक किशोर श्रीवास यांनी कळविले आहे. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

