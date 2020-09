हिंगोली : ६३ खाजगी डॉक्टरांना कोरोना वॉर्डात सेवा करावी लागणार- रुचेश जयवंशी 

हिंगोली : जिल्हाभरात कोरोना रुग्णांची दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. रुग्णावर उपचार करण्यासाठी तज्ज्ञांची कमतरता असल्याने आता ६३ खाजगी डॉक्टरांना देखील कोविड व नॉन कोविड वॉर्डातील रुग्णासाठी सेवा पुरविण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी काढले असून तसे संबंधित डॉक्टरांना तारीख व वार ठरवून दिलेल्या दिवसी सेवा करावी लागणार आहे. जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा कहर कमी होण्याऐवजी वाढत चालला आहे. त्याचबरोबर रुग्ण दगावने व गंभीर होण्याचे प्रमाण देखील वाढले आहे.त्यामुळे आता जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील इमारतीच्या तळमजल्यावर नॉन कोविड रुग्णांवर उपचार केले जातील तर पहिल्या व दुसऱ्या मजल्यावर कोरोना बाधित रुग्णावर उपचार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच रुग्णालयातील आयसोलेशन सेंटर मध्ये कोरोना बाधित रुग्णावर उपचार करण्यासाठी तज्ञ डॉक्टरांची कमतरता जाणवत असल्याने वैद्यकीय सेवा देण्यात आहे त्या डॉक्टरावर भार पडत आहे.त्यामुळे आता शहरातील खाजगी ६३ डॉक्टरांना देखील कोविड, नॉन कोविड सेंटर मध्ये वैद्यकीय सेवा पुरवावी लागणार असून त्यांना तारीख व वार या नुसार प्रत्येकाला नेमून दिलेल्या दिवसी सेवा बजावी लागणार आहे. खाजगी डॉक्टरांच्या सेवा अधिग्रहित करण्यात आल्या त्यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळा मुळे औषधी वेळेवर देता येईल व रुग्णांचे प्राण वाचविता येतील. त्यानुसार भीषक फिजिशियन विशेषज्ञाची कमतरता व रुग्णांना आवश्यक वैद्यकीय सेवा लक्षात घेऊन खाजगी डॉक्टरांच्या सेवा अधिग्रहित करण्यात आल्या असून त्यांना २४ तास सेवा नेमून दिलेल्या वारानुसार करावी लागणार आहे. रुग्ण संख्येवर आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विविध उपययोजना करीत आहे. जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी खाजगी डॉक्टरांना देखील वैद्यकीय सेवा बाजावण्याचे आदेश काढल्याने कोरोना बाधित व संशयित रुग्णावर उपचार वेळेत मिळणार असल्याने रुग्ण दगावण्याचे प्रमाण कमी होईल, व अतिगंभीर रुग्णावर देखील उपचार करण्यास मदत मिळणार आहे. जिल्ह्यात कोरोना मीटर कमी होण्याचे नाव घेत नाही. आरोग्य यंत्रणेवर व महसूल यंत्रणेवर याचा अधिक भार पडत आहे. रुग्ण संख्येवर आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विविध उपययोजना करीत आहे. मात्र नागरिकांच्या लापरवाही मुळे ,सामाजिक अंतर न पाळल्यामुळे रुग्ण संख्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आल्याने ,आता जिल्हाधिकारी जयवंशी कठोर पावले उचलत आहेत. त्यानुसार आता शासकीय रुग्णालयात तसेच तालुकास्तरावर असलेल्या कोरोना केअर सेंटर येथे ही त्या ठिकाणच्या खाजगी डॉक्टरांना सेवा पुरवावी लागणार आहे.नियुक्त डॉक्टरांकडून टाळाटाळ केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर अप्पती व्यस्थापन कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

