Hingoli Aaple Sarkar Selection; Deadline Extention: हिंगोलीत ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र निवडीसाठी मुदतवाढ; उमेदवारांना १३ मार्चपर्यंत संधी

हिंगोली: हिंगोली जिल्ह्यात आपले सरकार सेवा केंद्राच्या निवडीवर उमेदवारांनी तक्रारी करताच जिल्हा प्रशासन बॅकफुटवर आले असून, याबाबत दखल घेत आता या निवडीवर १३ मार्चपर्यंत आक्षेप सादर करण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा कागदपत्रांची चौकशी होणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या सूत्रांनी सांगितले..हिंगोली शहरातील सात, तर जिल्ह्यातील ४२३ अशा एकूण ४३० आपले सरकार सेवा केंद्रांसाठी जिल्हा प्रशासनाने अर्ज मागविले होते. त्यानुसार आलेल्या अर्जांच्या छाननीनंतर १८६१ उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. या मुलाखतीनंतर ता.. Hingoli Car Accident: कळमनुरी जवळा पांचाळमध्ये थार कारच्या धडकेत तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू.९ मार्च रोजी प्राथमिक निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, प्राथमिक निवड यादी पाहिल्यानंतर त्यामध्ये अनेक गंभीर बाबी असल्याच्या तक्रारी उमेदवारांनी केल्या आहेत. यामध्ये सुमारे ५० पेक्षा अधिक उमेदवारांनी त्यांच्या गावातील निवडीबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या..'गोकुळ'च्या वाढलेल्या 1200 संस्था प्रकरणात Supreme court चा महत्त्वाचा आदेश|Gokul Election.दरम्यान, उमेदवारांकडून वाढत्या तक्रारी पाहता प्रशासन बॅकफुटवर आले असून आता प्रशासनाने प्राथमिक निवड झालेल्या उमेदवारांच्या कागदपत्र पडताळणीचा ता. १२ मार्च ते १८ मार्चपर्यंत आयोजित कार्यक्रम रद्द केला आहे. याबाबत सुधारित कार्यक्रम लवकरच जाहीर केला जाणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासोबतच प्रशासनाने उमेदवारांना त्यांची पदवी, पदव्युत्तर परीक्षेचे पदवी प्रमाणपत्र सादर करण्याची १३ मार्चपर्यंतची मुदत दिली आहे.."आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी पात्र, अपात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर त्यावेळीच आक्षेप नोंदविणे अपेक्षित होते. मात्र, आता प्राथमिक यादी जाहीर झाल्यानंतर तक्रारी केल्या जात आहेत. कोणावरही अन्याय होऊ नये तसेच निवड पारदर्शकपणे होण्यासाठी १३ मार्चपर्यंतची संधी देण्यात आली आहे."- राहुल गुप्ता, जिल्हाधिकारी.आक्षेपांचाही केला जाणार विचारयाशिवाय आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी प्राथमिक स्तरावर निवड झालेल्या उमेदवारांच्या रहिवासी, शैक्षणिक अहर्ता व इतर कागदपत्रांबाबत असलेले आक्षेपही १३ मार्च रोजी सायंकाळी पाचपर्यंत नोंदविता येणार आहेत. त्यानंतर आलेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नसल्याचे प्रशासनाच्या सूत्रांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.