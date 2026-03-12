मराठवाडा

Hingoli Aaple Sarkar Selection; Deadline Extention: हिंगोलीत ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र निवडीसाठी मुदतवाढ; उमेदवारांना १३ मार्चपर्यंत संधी

Administration to Announce Revised Program Soon: हिंगोली जिल्ह्यात ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र निवडीसाठी उमेदवारांच्या तक्रारींनंतर प्रशासनाने मुदतवाढ केली आहे. प्राथमिक निवड यादीत आढळलेल्या तक्रारींसाठी आता उमेदवारांना १३ मार्चपर्यंत आक्षेप सादर करण्याची संधी मिळणार असून, कागदपत्र पडताळणीसाठी सुधारित कार्यक्रम लवकरच जाहीर केला जाणार आहे.
Hingoli Aaple Sarkar Selection; Deadline Extention

Hingoli Aaple Sarkar Selection; Deadline Extention

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिंगोली: हिंगोली जिल्ह्यात आपले सरकार सेवा केंद्राच्या निवडीवर उमेदवारांनी तक्रारी करताच जिल्हा प्रशासन बॅकफुटवर आले असून, याबाबत दखल घेत आता या निवडीवर १३ मार्चपर्यंत आक्षेप सादर करण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा कागदपत्रांची चौकशी होणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्या सूत्रांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Hingoli
administration

Related Stories

No stories found.